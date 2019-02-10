"Лягай, Бандеро": поліція вибачилась за фразу під час сутичок біля райвідділу

Копирайт изображения "ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?"

Національна поліція почала службове розслідування щодо правомірності дій поліцейських під час затримання десятків людей у Подільському районі Києва, заявив начальник головного управління нацполіції столиці Андрій Крищенко.

Також він вибачився за дії співробітника поліції, який бив учасника сутички зі словами "Лягай, Бандеро".

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко особисто надав наказ розблокувати Подільський райвідділ поліції 9 лютого, коли до нього увійшли десятки людей. Саме під час цього розблокування й були зняті кадри, коли правоохоронці били лежачих людей.

9 лютого правоохоронці повідомили про спробу штурму столичного відділку поліції. В результаті інциденту затримали 40 осіб, яких відпустили пізно ввечері.

В суботу стало відомо, що на Контрактовій площі поліцейські затримали активістів, які хотіли відвідати зустріч Юлії Тимошенко з виборцями і закликати до покарання винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Частину активістів, зокрема учасників групи С14, доправили до райвідділу. Згодом їх відпустили, проте, за словами активістів, не віддали частину речей.

На допомогу їм підійшли ще кілька десятків людей, які намагались зайти до райвідділу.

Після чого поліція застосувала силу та вивела їх на вулицю. Де частина поліцейських била затриманих, які лежали на асфальті.

Штурм і вибаченння

"30 осіб намагалися зайти всередину райуправління. Заблокували його роботу, пошкодили деяке майно. Враховуючи, що там є багато зброї, захоплення якої може призвести до тяжких наслідків, тому мною була дана команда спеціальному підрозділу на розблокування роботи райуправління і на затримання осіб, які вчиняють незаконні дії", - сказав Крищенко.

Він також зазначив, що внаслідок цього інциденту троє правоохоронців дістали хімічні опіки очей і дихальних шляхів й зараз перебувають в лікарні. Також семеро учасників спроби захоплення райвідділку звернулися впродовж години за медичною допомогою.

Копирайт изображения НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ Image caption Вилучений ніж

Керівник столичної поліції заявив, що вже розпочате службове розслідування щодо правомірності дій поліцейських.

Окремо він прокоментував відео, на якому видно, що один з правоохоронців викрикнув "Лягай, Бандеро", коли клав активіста на асфальт.

Це викликало велике обурення активістів.

"Я хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу переконання і розуміння історичної ситуації вважаю це неприпустимим", - зазначив Крищенко.

Копирайт изображения ARSEN AVAKOV Image caption Андрій Крищенко вибачився за слова "Лягай, Бандеро". Він сам воював в АТО, а навесні 2014 року отримав важкі поранення під час оборони Горлівського управління міліції від проросійських бойовиків

Він пообіцяв, що ця людина буде встановлена та покарана. "Можливо, я буду покараний", - сказав пан Крищенко.

Поліція вказує, що у затриманих виявили ножі, пістолети, балончики з газом і кастети.

Слідчі вже розпочали кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу: "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", "Захоплення державних будівель" і "Хуліганство", а також "Перевищення службових обов'язків".

Версія активістів

Спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" вказує, що частину активістів, які прийшли на Контрактову площу з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" поліцейські "спакували" без жодних причин, забрали в них особисті речі і застосували сльозогінний газ.

Поліція нібито відмовилася повернути активістам відібрані у них особисті речі й побила їх.

"Правоохоронці побили активістів, яких раніше забрали без жодних причин до відділку, та друзів, які прийшли за ними", - йдеться у повідомленні.

"Поліція спецпризначення, більш відома як "Беркут", била їх по голові дубинками, нанесла серйозні травми кільком активістам. Одному з хлопців вибили зуб".

Копирайт изображения Національна поліція

У суботу ввечері на ситуацію відреагували в Генпрокуратурі. Речник відомства Лариса Сарган написала у своєму Facebook, що працівники столичної поліції, "перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам".

За її словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесені відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України ("Перевищення влади або службових повноважень").

Прес-служба Державного бюро розслідувань повідомила, що її слідчі розслідують можливий факт перевищення влади працівниками Національної поліції.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом скоєння працівниками поліції кримінального правопорушення за ознаками частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством)", - йдеться у повідомленні.