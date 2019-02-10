У Німеччині на аукціоні не змогли продати "картини Гітлера"

Копирайт изображения AFP Image caption Аукціонний дім звинувачували у тому, що вони продають підробки

П'ять картин, які, як вважається, намальовані колишнім лідером нацистів Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.

Аукціонний дім Weidler встановив стартову ціну для акварелей у 45 тисяч євро.

Аукціон проводили у Нюрнберзі, де після падіння Третього рейху відбувся суд над великою кількістю нацистських злочинців.

На продаж також виставляли кілька речей, якими володів диктатор, включно з вазою та кріслом зі свастикою.

Публічне демонстрування нацистських символів є порушенням закону у Німеччині, з деякими винятками у сферах освіти та історії.

Аукціонний дім обходить закон замальовуванням символів у своїх каталогах.

Копирайт изображения AFP Image caption П'ять картин не викликали зацікавленості покупців

Минулого тижня німецька поліція вилучилв десятки творів мистецтва, включно з тими, які планували виставити на продаж.

Прокуратура заявила, що загалом 63 речі з написами "AH" чи "A Hitler" конфіскували через підозру щодо підробки.

У прокуратурі підтвердили, що аукціонний дім співпрацював зі слідством і добровільно передав роботи.

Продаж малюнків, авторство яких приписують Гітлеру, постійно викликає контроверсійні оцінки та звинувачення у підробці.

Минулого місяця у Берліні затримали цілу колекцію, яку мали розпродати, через підозри у фальшуванні.

Гітлер, якого двічі не взяли до Віденської академії мистецтв, як вважається, продав свої робити у молодому віці.

Копирайт изображения AFP Image caption Це крісло також не змогли продати

Десятки робіт, які приписують його пензлю і якість яких експерти називають досить низькою, продали за останні роки.

У 2015 році аукціонний дім Weidler продав понад десять робіт, авторство яких приписують Гітлеру, за майже 400 тисяч євро.

Учасниками торгів були покупці з Німеччини, Китаю, Франції, Бразилії, США та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У 2014 році акварель Гітлера з Мюнхенською ратушею продали за 130 тисяч євро.

Продаж речей на аукціонах, пов'язаних з нацистами, викликає багато суперечок у світі.

Деякі покупці кажуть, що це потрібно для вивчення історії, проте активісти попереджають, що роботи купують представники праворадикальних груп, які ідеалізують нацистський режим.

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