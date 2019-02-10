У Німеччині на аукціоні не змогли продати "картини Гітлера"
П'ять картин, які, як вважається, намальовані колишнім лідером нацистів Адольфом Гітлером, не змогли продати на аукціоні в Німеччині.
Аукціонний дім Weidler встановив стартову ціну для акварелей у 45 тисяч євро.
Аукціон проводили у Нюрнберзі, де після падіння Третього рейху відбувся суд над великою кількістю нацистських злочинців.
На продаж також виставляли кілька речей, якими володів диктатор, включно з вазою та кріслом зі свастикою.
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Публічне демонстрування нацистських символів є порушенням закону у Німеччині, з деякими винятками у сферах освіти та історії.
Аукціонний дім обходить закон замальовуванням символів у своїх каталогах.
Минулого тижня німецька поліція вилучилв десятки творів мистецтва, включно з тими, які планували виставити на продаж.
Прокуратура заявила, що загалом 63 речі з написами "AH" чи "A Hitler" конфіскували через підозру щодо підробки.
У прокуратурі підтвердили, що аукціонний дім співпрацював зі слідством і добровільно передав роботи.
Продаж малюнків, авторство яких приписують Гітлеру, постійно викликає контроверсійні оцінки та звинувачення у підробці.
Минулого місяця у Берліні затримали цілу колекцію, яку мали розпродати, через підозри у фальшуванні.
Гітлер, якого двічі не взяли до Віденської академії мистецтв, як вважається, продав свої робити у молодому віці.
Десятки робіт, які приписують його пензлю і якість яких експерти називають досить низькою, продали за останні роки.
У 2015 році аукціонний дім Weidler продав понад десять робіт, авторство яких приписують Гітлеру, за майже 400 тисяч євро.
Учасниками торгів були покупці з Німеччини, Китаю, Франції, Бразилії, США та Об'єднаних Арабських Еміратів.
У 2014 році акварель Гітлера з Мюнхенською ратушею продали за 130 тисяч євро.
Продаж речей на аукціонах, пов'язаних з нацистами, викликає багато суперечок у світі.
Деякі покупці кажуть, що це потрібно для вивчення історії, проте активісти попереджають, що роботи купують представники праворадикальних груп, які ідеалізують нацистський режим.
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