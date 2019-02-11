Греммі-2019: Пісня року - "This Is America" Childish Gambino
Пісня "This Is America" у виконанні Дональда Гловера, також відомого як Childish Gambino, отримала премію "Греммі" в номінації "Найкраща пісня року".
Церемонія нагородження переможців напередодні пройшла в Лос-Анджелесі.
Сам Дональд Гловер відмовився від пропозиції виступити на церемонії і на вручення нагороди не прийшов. Зрештою статуетку вручили авторам пісні - шведському композитору Людвігу Геренсену і хіп-хоп виконавцю Джеффрі Ламару Вільямсу (Young Thug).
"This is America" також завоювала "Греммі" в номінаціях "Найкращий запис року", "Найкраще музичне відео" і "Найкраще реп-виконання".
Окрім "This is America", на перемогу в категорії "Найкраща пісня року" також претендували:
- "In My Blood" Шона Мендеса
- "The Middle" Zedd
- "All The Stars" Кендріка Ламара
- "Boo'd Up" Елли Мей,
- "God's Plan" Дрейка
- "The Joke" Бренді Карлайл
- "Shallow" у виконанні Леді Гаги и Бредлі Купера
А ось, хто цього року отримав "Греммі" в кількох інших ключових номінаціях:
- "Найкращий новий виконавець" - Дуа Ліпа
- "Альбом року" - "Golden Hour" Кейсі Масгрейвс
- "Найкращий дует" - "Shallow", Леді Гага і Бредлі Купер
- "Найкращий поп-альбом" - "Sweetener" Аріани Гранде
- "Найкращий рок-альбом" - "From The Fires" гурту Greta Van Fleet
- "Найкращий реп-альбом" - "Invasion Of Privacy" Cardi B
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