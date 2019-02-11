Греммі-2019: Пісня року - "This Is America" Childish Gambino

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Пісня "This Is America" у виконанні Дональда Гловера, також відомого як Childish Gambino, отримала премію "Греммі" в номінації "Найкраща пісня року".

Церемонія нагородження переможців напередодні пройшла в Лос-Анджелесі.

Сам Дональд Гловер відмовився від пропозиції виступити на церемонії і на вручення нагороди не прийшов. Зрештою статуетку вручили авторам пісні - шведському композитору Людвігу Геренсену і хіп-хоп виконавцю Джеффрі Ламару Вільямсу (Young Thug).

"This is America" також завоювала "Греммі" в номінаціях "Найкращий запис року", "Найкраще музичне відео" і "Найкраще реп-виконання".

Окрім "This is America", на перемогу в категорії "Найкраща пісня року" також претендували:

"In My Blood" Шона Мендеса

"The Middle" Zedd

"All The Stars" Кендріка Ламара

"Boo'd Up" Елли Мей,

"God's Plan" Дрейка

"The Joke" Бренді Карлайл

"Shallow" у виконанні Леді Гаги и Бредлі Купера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкриттям року стал британська співачка Дуа Ліпа

А ось, хто цього року отримав "Греммі" в кількох інших ключових номінаціях:

"Найкращий новий виконавець" - Дуа Ліпа

- Дуа Ліпа "Альбом року" - "Golden Hour" Кейсі Масгрейвс

- "Golden Hour" Кейсі Масгрейвс "Найкращий дует" - "Shallow", Леді Гага і Бредлі Купер

- "Shallow", Леді Гага і Бредлі Купер "Найкращий поп-альбом" - "Sweetener" Аріани Гранде

- "Sweetener" Аріани Гранде "Найкращий рок-альбом" - "From The Fires" гурту Greta Van Fleet

- "From The Fires" гурту Greta Van Fleet "Найкращий реп-альбом" - "Invasion Of Privacy" Cardi B

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