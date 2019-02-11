Греммі-2019: Пісня року - "This Is America" Childish Gambino

  • 11 лютого 2019
Childish Gambino Копирайт изображения Getty Images

Пісня "This Is America" у виконанні Дональда Гловера, також відомого як Childish Gambino, отримала премію "Греммі" в номінації "Найкраща пісня року".

Церемонія нагородження переможців напередодні пройшла в Лос-Анджелесі.

Сам Дональд Гловер відмовився від пропозиції виступити на церемонії і на вручення нагороди не прийшов. Зрештою статуетку вручили авторам пісні - шведському композитору Людвігу Геренсену і хіп-хоп виконавцю Джеффрі Ламару Вільямсу (Young Thug).

"This is America" також завоювала "Греммі" в номінаціях "Найкращий запис року", "Найкраще музичне відео" і "Найкраще реп-виконання".

Окрім "This is America", на перемогу в категорії "Найкраща пісня року" також претендували:

  • "In My Blood" Шона Мендеса
  • "The Middle" Zedd
  • "All The Stars" Кендріка Ламара
  • "Boo'd Up" Елли Мей,
  • "God's Plan" Дрейка
  • "The Joke" Бренді Карлайл
  • "Shallow" у виконанні Леді Гаги и Бредлі Купера
Копирайт изображения Getty Images
Image caption Відкриттям року стал британська співачка Дуа Ліпа

А ось, хто цього року отримав "Греммі" в кількох інших ключових номінаціях:

  • "Найкращий новий виконавець" - Дуа Ліпа
  • "Альбом року" - "Golden Hour" Кейсі Масгрейвс
  • "Найкращий дует" - "Shallow", Леді Гага і Бредлі Купер
  • "Найкращий поп-альбом" - "Sweetener" Аріани Гранде
  • "Найкращий рок-альбом" - "From The Fires" гурту Greta Van Fleet
  • "Найкращий реп-альбом" - "Invasion Of Privacy" Cardi B

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