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Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила переможців щорічної премії BAFTA.

Найбільшу кількість нагород цього року отримав фільм грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Фаворитка". Стрічку визнали найкращою одразу в семи номінаціях.

Олівія Колмен за свою роль у "Фаворитці" отримала премію в категорії "Найкраща акторка", Рейчел Вайс - в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", а саму стрічку визнали "Найкращим британським фільмом року".

"Фаворитка" також здобула перемогу в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".

А от премію BAFTA в категорії "Найкращий фільм" отримала стрічка Альфонсо Куарона "Рим" ("Рома"). При цьому самого Куарона визнали найкращим режисером. Фільм також відзначили за операторську роботу.

Щорічна церемонія нагородження переможців в неділю пройшла в лондонському Альберт-холлі.

Премію BAFTA часто називають індикатором майбутнього голосування Американської кіноакадемії, яка визначає переможців "Оскара".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фільм Йоргоса Лантімоса "Фаворитка" отримав одразу сім нагород BAFTA

Ось як виглядає список переможців і номінантів BAFTA у ключових номінаціях.

"Найкращий фільм"

Переможець: "Рим" ("Рома")

"Чорний куклукскланівець"

"Фаворитка"

"Зелена книга"

"Народження зірки"

"Найкращий британський фільм"

Переможець: "Фаворитка"

"Тебе ніколи тут не було"

"Богемна рапсодія"

"Макквін"

"Стен і Оллі"

"Звір"

"Найкращий режисер"

Переможець: Альфонсо Куарон ("Рим" ("Рома))

Спайк Лі ("Чорний куклукскланівець")

Павел Павліковскі ("Холодна війна")

Йоргос Лантімос ("Фаворитка")

Бредлі Купер ("Народження зірки")

Копирайт изображения Getty Images Image caption Альфонсо Куарона визнали найкращим режисером, а його фільм "Рим" ("Рома") - кращою стрічкою року

"Найкращий актор"

Переможець: Рамі Малек ("Богемна рапсодія")

Бредлі Купер ("Народження зірки")

Крістіан Бейл ("Влада")

Стів Куган ("Стен і Оллі")

Вігго Мортенсен ("Зелена книга")

"Найкраща акторка"

Олівія Колман ("Фаворитка")

Гленн Клоуз ("Дружина")

Леді Гага ("Народження зірки")

Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")

Віола Девіс ("Дружина")

"Найкращий оригінальний сценарій"

Переможець: "Фаворитка"

"Холодна війна"

"Зелена книга"

"Рим" ("Рома")

"Влада"

"Найкращий неангломовний фільм"

Переможець: " Рим " ("Рома)

"Капернаум"

"Холодна війна"

"Догмен"

"Крамничні злодюжки"

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