BAFTA: найкращі фільми року за версією Британської кіноакадемії
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв оголосила переможців щорічної премії BAFTA.
Найбільшу кількість нагород цього року отримав фільм грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Фаворитка". Стрічку визнали найкращою одразу в семи номінаціях.
Олівія Колмен за свою роль у "Фаворитці" отримала премію в категорії "Найкраща акторка", Рейчел Вайс - в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану", а саму стрічку визнали "Найкращим британським фільмом року".
"Фаворитка" також здобула перемогу в номінації "Найкращий оригінальний сценарій".
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А от премію BAFTA в категорії "Найкращий фільм" отримала стрічка Альфонсо Куарона "Рим" ("Рома"). При цьому самого Куарона визнали найкращим режисером. Фільм також відзначили за операторську роботу.
Щорічна церемонія нагородження переможців в неділю пройшла в лондонському Альберт-холлі.
Премію BAFTA часто називають індикатором майбутнього голосування Американської кіноакадемії, яка визначає переможців "Оскара".
Ось як виглядає список переможців і номінантів BAFTA у ключових номінаціях.
"Найкращий фільм"
- Переможець: "Рим" ("Рома")
- "Чорний куклукскланівець"
- "Фаворитка"
- "Зелена книга"
- "Народження зірки"
"Найкращий британський фільм"
- Переможець: "Фаворитка"
- "Тебе ніколи тут не було"
- "Богемна рапсодія"
- "Макквін"
- "Стен і Оллі"
- "Звір"
"Найкращий режисер"
- Переможець: Альфонсо Куарон ("Рим" ("Рома))
- Спайк Лі ("Чорний куклукскланівець")
- Павел Павліковскі ("Холодна війна")
- Йоргос Лантімос ("Фаворитка")
- Бредлі Купер ("Народження зірки")
"Найкращий актор"
- Переможець: Рамі Малек ("Богемна рапсодія")
- Бредлі Купер ("Народження зірки")
- Крістіан Бейл ("Влада")
- Стів Куган ("Стен і Оллі")
- Вігго Мортенсен ("Зелена книга")
"Найкраща акторка"
- Олівія Колман ("Фаворитка")
- Гленн Клоуз ("Дружина")
- Леді Гага ("Народження зірки")
- Мелісса Маккарті ("Чи зможете ви мене пробачити?")
- Віола Девіс ("Дружина")
"Найкращий оригінальний сценарій"
- Переможець: "Фаворитка"
- "Холодна війна"
- "Зелена книга"
- "Рим" ("Рома")
- "Влада"
"Найкращий неангломовний фільм"
- Переможець: "Рим" ("Рома)
- "Капернаум"
- "Холодна війна"
- "Догмен"
- "Крамничні злодюжки"
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