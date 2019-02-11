Копирайт изображения PA Image caption Жозе Моурінью пояснив, що "прагнув нового виклику"

Екс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью вестиме власне телешоу на російському телеканалі RT, який раніше називався Russia Today.

56-літній футбольний менеджер буде ведучим програми, що виходитиме раз на два тижні та висвітлюватиме ігри Ліги чемпіонів.

"Я збираюся говорити про футбол на RT. Що ще, як ви думаєте, я збираюся робити?" - каже він у рекламному ролику.

Моурінью працював експертом для RT під час чемпіонату світу 2018 року, який проходив у Росії.

Манчестер Юнайтед звільнив його у грудні після двох років роботи, після періоду розчарування тренером, який футбольний клуб визначив як серію невдач.

"Після того, як попередній етап моєї кар'єри закінчився, всі ставили питання, що я збираюся робити далі. Я прагнув нового виклику ... Я звик дивувати людей", - говорить Моурінью у відеооголошенні, розміщеному на YouTube.

Його нове шоу на російському державному телеканалі називається "Біля бокової лінії разом з Жозе Моурінью". Воно стартує 7 березня.

Канал RT висвітлює події арабською, англійською та іспанською мовами.

У грудні британський контролер ЗМІ Ofcom постановив, що RT порушив правила неупередженості в низці своїх програм, що стосуються нападу в Солсбері із застосуванням хімічної зброї.

Канал RT відповів, що "надзвичайно розчарований висновками Ofcom".

Що з себе представляє RT

Телеканал, який підтримує Кремль, є доступним в понад 100 країнах світу.

RT, який на початку свого існування називався Russia Today, почав свою роботу у 2005 році як підрозділ "РИА Новости", одного з російських державних ЗМІ.

Телеканал фокусує увагу на новинах, пов'язаних з Росією та ставить собі за мету покращення іміджу країни у світі. Під час запуску канал обіцяв "більш збалансоване" висвітлення подій в Росії.

Кілька років по тому, він змінив назву на RT і почав зосереджуватися на американських новинах, позиціюючи себе як альтернативу американським засобам масової інформації як в інтернеті, так і в мережах кабельного телебачення.

Канал має за мету пояснити міжнародній аудиторії російську точку зору на світові події.

Він пропонує цілодобові новини, мовлення з Вашингтона, Лондона та Парижа.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.