"Зразкового офіцера" естонської армії засудили за шпигунство на користь Росії

Копирайт изображения Kaitsepolitsei Image caption Денис Метсавас служив в Генштабі естонської армії і вважався зразком успішної інтеграції російськомовних громадян

Естонський суд визнав майора збройних сил Естонії Дениса Метсаваса та його батька Петра Воліна винними у державній зраді та шпигунстві на користь Росії. Метсаваса засудили до 15 з половиною років ув'язнення, його батька - до шести.

Справа слухалася на закритому засіданні в Харьюському суді Таллінна.

Метсаваса та Воліна затримали естонські правоохоронці у вересні минулого року за підозрою в шпигунстві.

Генеральний директор поліції безпеки Арнольд Сінісалу розповів у понеділок на прес-конференції, що співпраця Метсаваса з росіянами тривала понад десять років. За цей час він отримав винагороду в розмірі 20 тисяч євро.

Яку саме інформацію майор передавав ГРУ, естонська сторона не розкриває, але як повідомили в поліції, велика частина цієї інформації мала відношення до державної таємниці.

Офіційна Москва не коментувала ані арешт естонського офіцера та його батька, ані винесений їм вирок.

Останнім часом Метсавас працював в естонському Генштабі, до цього займався розвитком артилерії, брав участь у миротворчій місії в Афганістані. Його батько Петро Волін, за даними ЗМІ, виконував функції кур'єра.

Позиція самого Метсаваса невідома, але як пише естонський портал DELFI, адвокат засудженого Алла Якобсон сказала, що оскаржувати вирок він не збирається.

Зразковий офіцер

Денис Метсавас виріс в Ласнамяе - переважно російськомовному районі Таллінна. Російськомовних в Естонії близько 30%. Лише деякі з них залишаються в естонській армії після строкової служби, і тим більше мало хто з них отримує звання майора.

У цьому сенсі Метсавас був зразковим прикладом інтеграції в естонське суспільство. Ніхто з його знайомих не міг спочатку повірити в держзраду, та зрозуміти, що могло штовхнути до цього військового, в лояльності якого ніхто ніколи не сумнівався.

"Я був начальником об'єднаних навчальних закладів, коли він тільки прийшов кадетом. Розумний, здоровий хлопець, спортивний, позитивний, - розповів Російській службі Бі-бі-сі депутат парламенту Естонії та екс-керівник збройних сил Антс Лаанотс після затримання Метсаваса. - Характеристики у нього були всі позитивні, до майора дійшов, в місії був ".

Копирайт изображения Eric Nathan/LOOP IMAGES Image caption Денис Метсавас виріс в російськомовному районі Таллінна

Військовий історик Ігор Копитін написав книгу про російськомовних офіцерів естонської армії на замовлення міністерства оборони Естонії. У книзі була глава про Метсаваса. Копитін каже, що Денис був для всіх прикладом.

"Велика частина російськомовної молоді негативно ставиться до НАТО, до участі Естонії в НАТО. І до самої служби [в армії], - розповів Копитін Російській службі Бі-бі-сі після затримання Метсаваса. - Його [Дениса] кар'єра, його служба в естонській армії були прикладом для російськомовної молоді".

Метсавас часто з'являвся в місцевих ЗМІ, говорив про патріотизм та критикував Росію.

"Він був переконливим. Можливо, його висловлювання не були філософськими, вони були простими, - продовжує Копитін. - Але своєю простотою він як раз і завойовував авторитет серед російськомовних жителів".

Про Петра Воліна відомо, що він народився в 1953 році в Естонії, за радянських часів служив у прикордонних військах, потім працював в пенітенціарній системі Естонії. Як стверджують естонські правоохоронні органи, він зайнявся шпигунством приблизно п'ять років тому.

Волін визнаний також винним у двох злочинах, що стосуються незаконного поводження з боєприпасами, повідомляє естонське видання Postimees.

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