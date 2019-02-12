Сутичка біля Подільського райвідділу: підозрюваного в побитті активістів арештували

Копирайт изображения "ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?"

Печерський суд Києва арештував на 60 діб поліцейського, якого звинувачують у перевищенні повноважень під час сутички біля приміщення Подільського управління поліції, яка сталася 9 лютого. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Водночас суд призначив йому заставу у 115 тисяч гривень, хоча слідчі ДБР просили про арешт без права на заставу.

В ДБР поліцейського підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Лідер Соціалістичної партії Ілля Кива повідомив у Facebook, що готовий внести заставу за затриманого.

"Мною буде внесена застава за поліцейського Василя Мельникова, який брав участь в затриманні націоналістів біля будівлі Подільського РВВС. Я впевнений, що стражі закону і порядку мають право на застосування сили проти тих, хто не знає міри своєму "активізму" і перетворює його в протиправні дії", - наголосив Ківа.

9 лютого правоохоронці повідомили про спробу штурму Подільского райвідділу поліції. В результаті інциденту затримали 40 осіб, яких відпустили пізно ввечері.

Спочатку на Контрактовій площі поліцейські затримали активістів націоналістичних організацій, які хотіли відвідати зустріч Юлії Тимошенко з виборцями і закликати до покарання винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Частину активістів доправили до райвідділу. Згодом їх відпустили. На допомогу їм підійшли ще кілька десятків людей, які намагались зайти до райвідділу.

Після цього сталася сутичка і поліцейські вивели активістів на вулицю, де частина поліцейських застосувала силу щодо активістів, які лежали на асфальті або не бажали підкорятися вимозі лягти на асфальт.

Штурм і вибачення

Національна поліція почала службове розслідування щодо правомірності дій поліцейських під час затримання десятків людей у Подільському районі Києва, повідомив 10 лютого начальник головного управління нацполіції столиці Андрій Крищенко.

"30 осіб намагалися зайти всередину райуправління. Заблокували його роботу, пошкодили деяке майно. Враховуючи, що там є багато зброї, захоплення якої може призвести до тяжких наслідків, тому мною була дана команда спеціальному підрозділу на розблокування роботи райуправління і на затримання осіб, які вчиняють незаконні дії", - повідомив після сутички біля будинку пан Крищенко.

Він також зазначив, що внаслідок цього інциденту троє правоохоронців дістали хімічні опіки очей і дихальних шляхів й зараз перебувають в лікарні. Семеро учасників спроби захоплення райвідділку звернулися впродовж години за медичною допомогою.

Андрій Крищенко повідомив, що особисто надав наказ розблокувати Подільський райвідділ поліції 9 лютого, коли до нього увійшли десятки людей. Саме під час цього розблокування й були зняті кадри, коли правоохоронці били лежачих людей.

Копирайт изображения НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ Image caption Вилучений ніж

Окремо він прокоментував відео, на якому видно, що один з правоохоронців викрикнув "Лягай, Бандеро", коли клав активіста на асфальт.

Це викликало велике обурення активістів.

Крищенко вибачився за дії співробітника поліції, який бив учасника сутички зі словами "Лягай, Бандеро".

"Я хочу вибачитися перед суспільством за дії цього працівника. Я особисто в силу переконання і розуміння історичної ситуації вважаю це неприпустимим", - зазначив Крищенко.

Копирайт изображения ARSEN AVAKOV Image caption Андрій Крищенко вибачився за слова "Лягай, Бандеро". Він сам воював в АТО, а навесні 2014 року отримав важкі поранення під час оборони Горлівського управління міліції від проросійських бойовиків

Він пообіцяв, що ця людина буде встановлена та покарана. "Можливо, я буду покараний", - сказав пан Крищенко.

Голова нацполіції Сергій Князєв згодом написав у Facebook - "Я прошу вибачення, я теж бандерівець". Так само вчинили й деякі інші керівники, зокрема, заступник голови нацполіції Олександр Фацевич.

Поліція вказує, що у затриманих виявили ножі, пістолети, балончики з газом і кастети.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу: "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", "Захоплення державних будівель" і "Хуліганство", а також "Перевищення службових обов'язків".

На ситуацію відреагували і в Генпрокуратурі. Речник відомства Лариса Сарган написала у своєму Facebook, що працівники столичної поліції, "перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам".

За її словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесені відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України ("Перевищення влади або службових повноважень").

Версія активістів

Спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?" вказує, що частину активістів, які прийшли на Контрактову площу з плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?" поліцейські "спакували" без жодних причин, забрали в них особисті речі і застосували сльозогінний газ.

Поліція нібито відмовилася повернути активістам відібрані у них особисті речі й побила їх.

Копирайт изображения Національна поліція

"Правоохоронці побили активістів, яких раніше забрали без жодних причин до відділку, та друзів, які прийшли за ними", - йдеться у повідомленні.

"Поліція спецпризначення, більш відома як "Беркут", била їх по голові дубинками, нанесла серйозні травми кільком активістам. Одному з хлопців вибили зуб".

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