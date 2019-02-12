"Троянський кінь" проти раку: нові ліки британських вчених

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Вчені британського Інституту дослідження раку розробили революційні ліки, які тільки що пройшли клінічні випробування і визнані ефективними у боротьбі з шістьма видами пухлин.

Інноваційна терапія працює за принципом "троянського коня": розробники "сховали" ліки, замаскувавши токсичні молекули невинним антитілом. Таким чином воно потрапляє напряму до пухлини і руйнує її зсередини.

Дослідження проходили на пацієнтах з найпоширенішими і агресивними формами раку вже на пізній стадії - після того як не допомогли інші види лікування.

Найкращі результати ліки показали у боротьбі з раком шийки матки і сечового міхура: значні покарщення були зафіксовані у чотирьох пацієнтів, яких до цього вважали невиліковними. Пухлина або зменшувалась в розмірах, або повністю припиняла збільшуватися - на терміні від шести до дев'яти з половиною місяців.

Крім того, терапія виявилася ефективною в лікуванні раку легень, стравоходу, матки і яєчників, повідомляють британські медики, але не допомогла у випадку з раком простати.

"Троянський кінь"

Ліки, які самі розробники називають TV (скорочення від повної назви - tisotumab vedotin), вводяться внутрішньовенно і є гібридом хімії та імунотерапії.

Токсична речовина закріплена на кінці антитіла, яке кріпиться до білка CD142 - його особливо багато на поверхні ракових клітин. В результаті молекулу засмоктує всередину пухлини, де токсин звільняється і руйнує клітину зсередини.

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В терапії є побічні ефекти, але їх цілком можна перенести. Найпоширеніші з них - нудота, відчуття втоми і кровотеча з носу.

У першому етапі клінічних випробувань участь взяли майже 150 хворих на рак з Бельгії, Великої Британії, Данії, США і Швеції.

Проте результати терапії виявилися настільки обнадійливими, що ще до публікації статті вчені розпочали другий етап, залучивши до нього вже кілька сотень невиліковних пацієнтів.

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За словами керівника дослідження, професора Інституту дослідження раку Джоана де Боно, ліки можуть виявитися ефективними у боротьбі з раком кишківника, підшлункової залози, гортані чи головного мозку.

"Принципово новим є сам принцип дії терапії, - пояснює він. - Ліки проникають в ракові клітини ніби Троянський кінь, і вбивають їх зсередини".

На питання, коли подібна терапія стане доступною для звичайних пацієнтів, а не в рамках клінічних випробувань, професор де Боно відповів: "Років через п'ять - можливо, й раніше".

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