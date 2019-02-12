Президент Філіппін виступив за перейменування країни - ЗМІ

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Президент Філіппін Родріго Дутерте підтримує ідею перейменування країни.

Пан Дутерте виступає за зміну назви Філіппін на "Магарліка", аби позбутися колоніальної спадщини. Про це повідомляє Bloomberg та низка інших ЗМІ.

"Одного дня ми повинні будемо це зробити. Маркос був правий. Він хотів змінити назву на "Магарліка", бо це малайське слово", - заявив він.

Згаданий Фердинанд Маркос - це президент Філіппін у 1960 - 1980-х роках. Вважається, що саме він першим запропонував відмовитися від сучасної назви країни.

Філіппіни впродовж понад 300 років перебували під владою Іспанії - з 16 до кінця 19 століття - і, як вважається, свою назву отримали на честь іспанського короля Філіпа II.

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Слово "Магарліка" та його аналоги одразу з кількох індо-малайських мов перекладається як "свобода". Так також називають один із прошарків дворянства.

На заяву Дутерте вже відреагував голова сенату Філіппін Тіто Сотто. За його словами, реалізація цієї ідеї передбачатиме переписування Конституції і загалом потягне за собою дуже багато змін.

Змінити назву

Поки у Філіппінах обговорюють можливу зміну назви держави, інша країна - Македонія - вже нещодавно це зробила.

Піти на перейменування довелося через суперечку з Грецією, яка побоювалася, що, використовуючи назву Македонія, її сусідка натякає, що має претензії на північну грецьку провінцію, яка також називається Македонія.

Конфлікт призвів до того, що Греція наклала вето на спроби Македонії приєднатися до НАТО, а також заблокувала її амбіції щодо членства в ЄС.

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Суперечки тривали майже 30 років, проте нещодавно країнам все ж таки вдалося знайти компроміс.

Згідно з угодою, країна має отримати назву Республіка Північна Македонія.

Попри те, що рішення багато кому не сподобалось і викликало масові протести у Греції, зрештою місцевий парламент все ж схвалив угоду, а згодом ратифікував протокол про вступ Македонії до НАТО.

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