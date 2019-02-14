Суд скасував заборону Супрун виконувати обов'язки міністра

Копирайт изображения UNIAN

Окружний адміністративний суд Києва скасував своє ж рішення про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Заборону суд виніс минулого тижня у рамках позову від депутата Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

У своєму позові пан Мосійчук просить суд встановити відсутність в Уляни Супрун компетенції для виконання обов'язків голови МОЗ.

При цьому, розгляд самого позову по суті призначений на 15 лютого, а рішення про заборону суд ухвалив у відповідь на клопотання депутата.

11 лютого суддя Сергій Каркашьян, вислухавши доводи Уляни Супрун, міністра юстиції Павла Петренка, Ігоря Мосійчука та їхніх представників, вирушив у нарадчу кімнату для прийняття рішення.

Оскільки ухвалення рішення розтягнулося на декілька днів, то 13 лютого уряд видав розпорядження "Про забезпечення роботи Міністерства охорони здоров'я України".

Цим рішенням Кабмін врегулював її повноваження.

Уряд доручив Уляні Супрун тимчасово, до призначення міністра, виконувати обов'язки голови МОЗ, крім визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів роботи міністерства.

Також пані Супрун не можна голосувати на засіданнях уряду.

На сторінці Окружного адмінсуду у Facebook з'явилось повідомлення, що своїм розпорядженням уряд фактично визнає обґрунтованість заборони суду.

У четвер суддя заявив, що вирішив скасувати попередню заборону з "власної ініціативи", бо для неї вже немає підстав.

Суд вважає, що уточення Кабміном тих повноважень, які пані Супрун може виконувати на чолі МОЗ, знімає протиріччя, які і були підставою для існування заборони.

Розгляд справи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Уляні Супрун заборонили виконувати обов'язки міністра через позов народного депутата Ігоря Мосійчука стосовно її компетентності

У суді кілька годин тривали суперечки про те, чи може хтось, крім Уляни Супрун, виконувати її обов'язки, а також дискусії щодо кількості паспортів чиновниці.

Ігор Мосійчук заявив, що в нього є докази того, що протягом останніх двох років Уляна Супрун їздила за кордон не за паспортом України. Політик зазначив, що адвокат пані Супрун не заперечував протягом судового засідання, що у неї є два громадянства. Адвокат на це заявив: "Заперечував".

Також депутат Мосійчук ставив у залі суду питання, чому Уляну Супрун досі не призначили міністром, а також чому хтось із інших заступників не може виконувати її обов'язки замість неї.

Також він нагадав, що під час винесення заборони пані Супрун перебувала у відрядженні у США і її обов'язки мав хтось виконувати.

На думку народного депутата рішення про заборону Уляні Супрун бути в.о. міністра не становить загрози для системи охорони здоров'я, оскільки функції керівника МОЗу зможе виконувати інша людина, як і у випадку відрядження пані Супрун.

Мосійчук просив суд не скасовувати заборону стосовно пані Супрун, начебто вона стимулює владу швидше призначити міністра охорони здоров'я.

Захист пані Супрун наголошував на тому, що вона позбавлена можливості передати повноваження в.о. міністра комусь із заступників, інакше їй загрожує відкриття кримінальної справи.

Супрун має громадянство України, підкреслив адвокат, але при цьому не уточнив, чи справді вона має друге громадянство.

"Прошу одне - дайте мені можливість підписувати документи, працювати... Розблокуйте мою роботу", - звернулася до суду чиновниця. Вона запевнила, що має громадянство України та перетинає кордон з українським паспортом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кількасот активістів прийшли під суд підтримати Уляну Супрун

Міністр юстиції Павло Петренко, як представник уряду заявив, що рішення Кабміну про призначення пані Супрун є законним, вона чітко виконувала свої повноваження і жодних порушень Конституції чи законів не було.

Він додав, що серед вимог, які висуваються до міністра немає відсутності інших, крім українського, громадянств, а з точки зору законів України, якщо особа подала заяву на вихід з громадянства іншої країни, після отримання українського, то цього достатньо.

"Суддя отримав більше ніж достатньо аргументів від уряду і від Уляни Супрун про абсурдність свого рішення... Уляна Супрун є очільницею Міністерства охорони здоров'я, це доконаний факт", - заявив після засідання суду пан Петренко.

Акція під судом

Під час розгляду справи активісти проводили акцію під будівлею на підтримку пані Супрун та проти неї. Усього зібралися кілька сотень людей.

Серед тих, хто прийшов підтримати пані Супрун перед приміщенням суду були перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов, колишня заступниця міністра внутрішніх справ Анастасія Деєва, деякі студенти-медики, представники благодійних організацій та інші.

Учасники кричали "ганьба" пану Мосійчуку і тримали плакати "ЯпідтримуюСупрун", "Руки геть від Уляни Супрун" а також "Манту мочити можна, Супрун - ні".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Поруч з прихильниками Уляни Супрун мітингували і її противники

Противники пані Супрун висловлювали свою незгоду із медичною реформою.

Серед них був і Дмитро Павліченко, якого у 2012 році засудили за вбивство судді, а у 2014 році звільнили рішенням Верховної Ради, як політв'язня.

Порядок перед будівлею забезпечували нацгвардійці та поліцейські.

Радикали проти Супрун

Окружний адмінсуд міста Києва заборонив пані Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 5 лютого після позову депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука.

"Уляна Супрун не має компетенції обіймати посаду міністра охорони здоров'я: не має ні українського громадянства, ні належної освіти, ні належних навичок", - заявив депутат.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Мосійчук стверджує, що має докази наявності у Уляни Супрун іноземного паспорта

Розгляд цього позову по суті має відбутися 15 лютого.

Реакція на відсторонення

Пані Супрун назвала це "черговою атакою на трансформацію системи охорони здоров'я. Дуже небезпечною атакою на всі зміни, які наша команда втілила за останній час".

У зв'язку з рішенням суду Кабмін і МОЗ заявили, що медична реформа і закупівля ліків під загрозою.

Як розповіла у коментарі ВВС News Україна заступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина, через це рішення суду роботу МОЗ паралізовано.

"Немає жодної людини, яка може підписувати документи, накази. На складах лежать ліки, які не можуть бути відправлені у регіони", - зазначила пані Стефанишина, назвавши таке рішення суду цькуванням МОЗ.

Відсторонення Уляни Супрун тиждень активно обговорюють у соціальних мережах. Багато хто говорить про підтримку пані Супрун, у соцмережах набуває популярності хештег #ПідтримуюУлянуСупрун.

Підтримали Уляну Супрун прем'єр Володимир Гройсман, президент Петро Порошенко, перший віце-спікер Ірина Геращенко, посольства Британії та Швейцарії.

У коментарі BBC News Україна міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко заявив, що впродовж останніх двох років Уляна Супрун започаткувала низку реформ, які вже призвели до глобальних якісних змін в системі охорони здоров'я.

Уляна Супрун понад два роки є виконувачкою обов'язків міністра.

На цю посаду її призначив уряд, після того, як парламент схвалив його склад, залишивши посаду міністра охорони здоров'я вакантною.

Пані Супрун отримала українське громадянство у липні 2015 року.

Коли суд ухвалював рішення про заборону пані Супрун працювати, у суді заявили, що врахували доводи Ігоря Мосійчука про те, що Уляна Супрун, крім українського громадянства, "досі перебуває в іноземному громадянстві (громадянство США)".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.