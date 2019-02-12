Як у Києві бобра Василя рятували

Копирайт изображения KYIV ANIMAL RESCUE GROUP

Команда порятунку тварин у Києві врятувала бобра, який потрапив у капкан, встановлений браконьєром, повідомили рятувальники на своїй сторінці у Facebook.

Рятувальники та місцеві мешканці врятували бобра з пастки.

Тварина сильно пошкодила лапу, якою потрапила в капкан.

Бобру вже зробили операцію, він перебуває в одному з притулків для тварин.

Тварина тривалий час мешкала в озері Срібний Кіл у столичному районі Осокорки.

Співробітники одного з місцевих закладів занепокоїлися, помітивши, що бобер зник.

Вирушивши на пошуки, вони знайшли тварину, що потрапила в капкан, і викликали команду порятунку.

Рятувальниця Алісія Поліха, що першою приїхала на місце події, разом з людьми, які там були, дістала на берег бобра, що потрапив у капкан передньою лапою.

"Ми обрізали трос, розтиснули капкан і звільнили нещасного звіра від цієї смертельної пастки", - розповіла рятувальниця у Facebook.

Копирайт изображения KYIV ANIMAL RESCUE GROUP Image caption Браконьєрський капкан встановили в міському озері, де мешкав бобер

"Водночас за здобиччю прийшов браконьєр, який намагався підійти до капкану непомітно, але його вчасно виявили", - зазначили рятувальники тварин у Facebook.

За їхніми словами, підозрюваний втік.

Місцеві мешканці сподіваються, що правоохоронці зможуть його знайти, якщо багато людей напишуть заяву до поліції за місцем події.

Копирайт изображения Kyiv Animal Rescue Group Image caption Врятованого бобра, який мешкав в озері одного зі столичних районів, добре знали місцеві мешканці

Рятувальники госпіталізували тварину до клініки. Тепер ветеринари намагаються врятувати бобра, якого назвали Василем.

"У бобра складний перелом передньої лапи, велика втрата крові", - зазначається на сторінці Команду порятунку тварин.

Тварині вже зробили операцію.

Копирайт изображения KYIV ANIMAL RESCUE GROUP Image caption Бобер сильно пошкодив передню лапу, якою потрапив у капкан

Кошти на лікування та їжу для бобра волонтери зібрали завдяки пожертвам після повідомлень у соцмережах.

Наразі про нього дбають в одному з притулків для дрібних тварин.

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