Як у Києві бобра Василя рятували
Команда порятунку тварин у Києві врятувала бобра, який потрапив у капкан, встановлений браконьєром, повідомили рятувальники на своїй сторінці у Facebook.
Рятувальники та місцеві мешканці врятували бобра з пастки.
Тварина сильно пошкодила лапу, якою потрапила в капкан.
Бобру вже зробили операцію, він перебуває в одному з притулків для тварин.
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Тварина тривалий час мешкала в озері Срібний Кіл у столичному районі Осокорки.
Співробітники одного з місцевих закладів занепокоїлися, помітивши, що бобер зник.
Вирушивши на пошуки, вони знайшли тварину, що потрапила в капкан, і викликали команду порятунку.
Рятувальниця Алісія Поліха, що першою приїхала на місце події, разом з людьми, які там були, дістала на берег бобра, що потрапив у капкан передньою лапою.
"Ми обрізали трос, розтиснули капкан і звільнили нещасного звіра від цієї смертельної пастки", - розповіла рятувальниця у Facebook.
"Водночас за здобиччю прийшов браконьєр, який намагався підійти до капкану непомітно, але його вчасно виявили", - зазначили рятувальники тварин у Facebook.
За їхніми словами, підозрюваний втік.
Місцеві мешканці сподіваються, що правоохоронці зможуть його знайти, якщо багато людей напишуть заяву до поліції за місцем події.
Рятувальники госпіталізували тварину до клініки. Тепер ветеринари намагаються врятувати бобра, якого назвали Василем.
"У бобра складний перелом передньої лапи, велика втрата крові", - зазначається на сторінці Команду порятунку тварин.
Тварині вже зробили операцію.
Кошти на лікування та їжу для бобра волонтери зібрали завдяки пожертвам після повідомлень у соцмережах.
Наразі про нього дбають в одному з притулків для дрібних тварин.
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