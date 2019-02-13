"Найвідоміший злочинець сучасності": наркобарона "Коротуна" визнали винним

Копирайт изображения Reuters Image caption Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун" або "Ель Чапо" звинувачували в контрабанді наркотиків, зброї, відмиванні грошей

Мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько "Коротун", якого називають "найвідомішим злочинцем сучасності", визнали винним за всіма 10 звинуваченнями на його адресу. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Бруклінський федеральний суд протягом чотирьох місяців розглядав звинувачення на адресу Гусмана, який в минулому очолював мексиканський наркокартель "Сіналоа".

За версією звинувачення, Гусман, чиє прізвисько іспанською звучить як "Ель Чапо", несе відповідальність за контрабанду 155 тонн кокаїну в США протягом 25 років, а також інших наркотиків - зокрема метамфетаміну та марихуани.

61-річний Гусман залишався найбільш розшукуваним злочинцем в США протягом понад 20 років. 2013 року він став першим після Аль Капоне, кого чиказька Комісія з кримінальних злочинів назвала "ворогом суспільства номер один".

Гусмана арештували в січні 2016 року і напередодні інавгурації Дональда Трампа екстрадували в США. Процес, за яким стежила вся країна, тривав 11 тижнів. Адвокати Гусмана запевняли, що він не більше ніж "цап-відбувайло", а за наркоторгівлею стоять інші люди, які залишаються безкарними.

Хто він?

Гусман народився 1957 року в родині фермерів. Перший досвід роботи у наркобізнесі він отримав на полях марихуани і опійного маку.

Своєрідну практику він проходив у ватажка картелю "Гвадалахара" Мігеля Ангеля Фелікса Гальярдо, відомого як "Хрещений батько". Гусман відповідав за контакти з колумбійськими наркоторговцями.

Його кар'єра швидко пішла в гору, і після арешту Гальярдо 1989 року він заснував власний картель "Сіналоа", на який припадала чверть всього наркотрафіку в США через Мексику.

"Ель Чапо" регулярно втікав з мексиканських в'язниць. У 2001 році він втік в'язниці, підкупивши тюремних службовців і сховавшись в кошику для брудної білизни.

"Коротун" був на свободі до 2014 року, коли його затримали в одному з готелів на курорті Масатлан.

Вже тоді Гусман був фактично легендарною особистістю для багатьох мешканців Латинської Америки. Говорили, що він ховається у Гватемалі, Болівії, Аргентині та США.

В кінці січня 2014 року був оголошено, що американський іспаномовний телеканал Univision купив права на фільмування серіалу "Наркобарон" про життя Гусмана, що складається з 60 серій.

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2014 році "Ель Чапо" затримали, упізнавши його по старих фотографіях

У в'язниці Гусман затримався недовго. У 2015 році він втік з в'язниці "Альтіплано" по підземному тунелю довжиною більше кілометра, який був проритий з душового відділення. У справі про організацію цієї втечі було заарештовано шість осіб.

Цього разу Гусман пробув на волі лише півроку. У січні 2016 року його затримали в прибережному місті Лос-Мочіс в рідному штаті Сіналоа на північному заході Мексики та відправили назад до "Альтіплано".

Копирайт изображения Reuters Image caption Актор Шон Пенн зустрічався з Гусманом: наркобарон бажав, аби про його життя зняли фільм

У січні 2017 року Гусмана екстрадували в США. Він постав перед судом Нью-Йорка і не визнав провину по жодному з пунктів звинувачення.

Скандальний процес

У засіданнях суду, які тривали три місяці, виступили 56 свідків. 14 з них самі були злочинцями, але потім почали співпрацювати зі слідством в обмін на пом'якшення свого вироку.

Судовий процес над "ворогом суспільства номер один" висвітлювали всі провідні ЗМІ. Закритих процесів в США практично не буває, і частина зали суду завжди відведена для публіки, але щоб потрапити на суд над "Ель Чапо", потрібно було займати чергу з самого ранку. Витоки інформації про процес рясніли похмурими деталями.

Прокуратура розсекретила низку документів, в яких свідок звинувачення, названий CW1, розповідає, що Ель Чапо ґвалтував неповнолітніх дівчат, іноді 13-річних, і називав їх "вітамінками", оскільки вони "давали йому життя".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Неодноразово в суді з'являлася дружина "Ель Чапо" Емма Коронель Айспуро

Алекс Сіфуентес, колишня права рука наркобарона, розповів на слідстві, що коли він жив з "Ель Чапо" в 2007-2008 року, вони разом ґвалтували неповнолітніх дівчат, чиї фотографії їм надсилала спільниця підсудного, відома як Марія-звідниця. Вони замовляли дівчат, які їм сподобалися, і платили звідниці за кожну по 5 тисяч доларів.

За словами Сіфуентеса, він допомагав "Ель Чапо" одурманювати жертв, підмішуючи білий порошок їм в келихи.

Сіфуентес також заявив, що наркокартель "Сіналоа" регулярно підкуповував політиків. За його свідченнями, президент Мексики Енріке Пенья Ньєто отримав від "Коротуна" виплату в сто мільйонів доларів.

Ель-Чапо визнаний винним по десятьох пунктах звинувачення. Найімовірніше його чекає довічне ув'язнення, адже США обіцяли мексиканцям не страчувати наркобарона.

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