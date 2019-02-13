Курець марихуани побачив тигра в покинутому будинку. Поліція думала, це галюцинації
Житель штату Техас зайшов до покинутого будинку, аби покурити марихуану і неочікувано для себе побачив там тигра.
Тварина перебувала в клітці - більше в домі нікого не було. Поруч із кліткою чоловік знайшов кілька пакунків з м'ясом. Він не помітив жодних ознак того, що в будинку жили люди.
У поліції міста Х'юстон розповіли, що коли чоловік зателефонував їм і розповів про знайденого тигра, вони йому не повірили і подумали, що в нього галюцинації від вживання наркотиків.
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Та згодом вони все ж приїхали на виклик і дійсно виявили у гаражі великого тигра.
У розмові з журналістами місцевих ЗМІ правоохоронці розповіли, що наразі проводять розслідування і намагаються з'ясувати обставини того, як тигр потрапив до покинутого будинку.
За їхніми словами, "занепокоєний громадянин", який подзвонив у поліцію, не проживав у будинку, а лише намагався знайти тихе місце, аби покурити марихуану.
"Ми розпитали його, намагаючись зрозуміти: чи він перебуває під дією наркотиків, чи він дійсно побачив тигра", - каже представник поліцейського департаменту Х'юстона Джейсон Альдерете.
Попри те, що тигр поводив себе спокійно, працівникам служби з порятунку тварин довелося застосувати транквілізатори, аби витягти тварину з клітки і перевезти в інше місце.
Наразі тигр перебуває в одному з притулків штату Техас.
Тигри мешкають на території Південної і Південно-Східної Азії, а також на Далекому Сході Росії. Вони перебувають під загрозою зникнення. За оцінками Всесвітнього фонду захисту дикої природи, у світі лишилося лишилося тільки близько чотирьох тисяч тигрів.
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