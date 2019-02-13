Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Самець чорного леопарда, сфотографований в Африці, як вважається, вперше за сто років

"Чорна пантера" за останні кілька років у всіх на вустах, але побачити тварину, на честь якої назвали відомого супергероя, в дикій природі в Африці не так вже й просто.

Це вдалося фотографу Віллу Буррард-Лукасу, який знімає тварин. Вважається, що це перший випадок, коли хтось сфотографував рідкісного леопарда в Африці за останні сто років.

Існує дуже мало світлин чорної пантери. Так називають чорного леопарда або чорного ягуара, в залежності від того, з якої частини світу він походить.

До Вілла дійшли чутки про цю таємничу істоту в Лайкіпії у Кенії.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Леопард чоловічої статі, а його вік, як вважається, - близько двох років

Вілл пішов слідами леопарда разом з гідом на ім'я Стів, а потім встановив на місці свої фотопастки.

"Я досить звик встановлювати фотопастки, а натомість нічого не отримувати, оскільки це дуже авантюрна річ - ніколи не знаєш, чи пройде тварина, яку ти хочеш сфотографувати, стежкою, на якій ти встановив камери", - каже фотограф.

До того ж, він і його провідник не були впевнені, чи йдуть слідами чорного леопарда або ж звичайного плямистого.

"Я ніколи занадто не тішуся сподіваннями, і коли через кілька перших ночей не отримав знімків цього леопарда, почав думати, що було б добре отримати фото хоча б плямистого леопарда, де вже того чорного шукати".

Але на четверту ніч удача прийшла.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Камери Вілла досі працюють у Кенії та, як сподівається фотограф, знімають інші схожі світлини

"Я не думаю, що одразу зрозумів, чого саме мені вдалося досягти, це був такий незвичний об'єкт", - розповідає фотограф.

"Зазвичай на світлинах, зроблених за допомогою фотопасток зі спалахом, тварину дуже чітко видно. Але оскільки він настільки злився з темною ніччю, все, що я зміг побачити, були ці очі, які дивилися на мене з фотографій", - згадує пан Буррард-Лукас.

Чорний леопард, якого сфотографував Вілл, чоловічої статі. Зважаючи на його розмір, вважається, що йому близько двох років.

"Ми завжди чули про те, що в цій місцевості мешкають чорні леопарди, але цим розповідям бракувало високоякісних знімків, які б підтверджували їхнє існування", - каже Ніколас Пілфолд, провідний дослідник програми збереження леопардів в окрузі Лайкіпія.

"Зрештою, це перші підтверджені світлини чорного леопарда в Африці за майже 100 років, і цей регіон - єдине відоме місце у всій Африці, де є чорний леопард", - додає дослідник.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Коли Вілл вперше поглянув на свою камеру, він побачив лише ці очі, які дивилися просто на нього

Вілл залишив свої камери в парку в Кенії і за кілька тижнів знову летить туди, щоб побачити, що ще вдалося зняти. Але час для того, щоб отримати більше світлин, збігає.

"У такому віці його зазвичай виштовхує з території більший, сильніший самець, а сам він іде шукати власну територію, тож часу, аби зробити більше фотографій, лишається все менше", - пояснює фотограф.

Що таке чорна пантера?

Може здатися, що чорні пантери - окремий вид тварин, але Вілл наголошує, що це не так.

"Те, що робить їх чорними, - називається меланізм, і це те саме, що робить чорним звичайного домашнього кота або інший вид котячих", - каже фотограф.

"Це нібито як альбінос, але навпаки".

"Чорна пантера - це фактично велика кішка з чорною пігментацією (меланізмом). Зазвичай в Африці та Азії під цим мають на увазі леопарда-меланіста - чорного леопарда".

"У Південній Америці це буде ягуар-меланіст, тобто чорний ягуар".

"Чорна пантера - більш загальний термін", - каже фотограф.

Одна з фотопасток Вілла також сфотографувала плямистого леопарда, який може бути батьком чорного леопарда.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Тато?

У чорного леопарда не обов'язково мають бути чорні батьки, але обоє з них мусять мати рецесивний ген для меланізму.

Вілл каже, що визначити скільки леопардів живе у Східній Африці, важко, зважаючи на те, наскільки вони таємничі.

"На додачу, лише зовсім маленька, крихітна частина з них є чорними. На сході Африці може бути лише кілька чорних особин", - вважає фотограф.

Копирайт изображения Burrard-Lucas Photography Image caption Рідкісне видовище

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