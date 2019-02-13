Чорна пантера: рідкісну тварину сфотографували у Кенії
"Чорна пантера" за останні кілька років у всіх на вустах, але побачити тварину, на честь якої назвали відомого супергероя, в дикій природі в Африці не так вже й просто.
Це вдалося фотографу Віллу Буррард-Лукасу, який знімає тварин. Вважається, що це перший випадок, коли хтось сфотографував рідкісного леопарда в Африці за останні сто років.
Існує дуже мало світлин чорної пантери. Так називають чорного леопарда або чорного ягуара, в залежності від того, з якої частини світу він походить.
До Вілла дійшли чутки про цю таємничу істоту в Лайкіпії у Кенії.
Вілл пішов слідами леопарда разом з гідом на ім'я Стів, а потім встановив на місці свої фотопастки.
"Я досить звик встановлювати фотопастки, а натомість нічого не отримувати, оскільки це дуже авантюрна річ - ніколи не знаєш, чи пройде тварина, яку ти хочеш сфотографувати, стежкою, на якій ти встановив камери", - каже фотограф.
До того ж, він і його провідник не були впевнені, чи йдуть слідами чорного леопарда або ж звичайного плямистого.
"Я ніколи занадто не тішуся сподіваннями, і коли через кілька перших ночей не отримав знімків цього леопарда, почав думати, що було б добре отримати фото хоча б плямистого леопарда, де вже того чорного шукати".
Але на четверту ніч удача прийшла.
"Я не думаю, що одразу зрозумів, чого саме мені вдалося досягти, це був такий незвичний об'єкт", - розповідає фотограф.
"Зазвичай на світлинах, зроблених за допомогою фотопасток зі спалахом, тварину дуже чітко видно. Але оскільки він настільки злився з темною ніччю, все, що я зміг побачити, були ці очі, які дивилися на мене з фотографій", - згадує пан Буррард-Лукас.
Чорний леопард, якого сфотографував Вілл, чоловічої статі. Зважаючи на його розмір, вважається, що йому близько двох років.
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"Ми завжди чули про те, що в цій місцевості мешкають чорні леопарди, але цим розповідям бракувало високоякісних знімків, які б підтверджували їхнє існування", - каже Ніколас Пілфолд, провідний дослідник програми збереження леопардів в окрузі Лайкіпія.
"Зрештою, це перші підтверджені світлини чорного леопарда в Африці за майже 100 років, і цей регіон - єдине відоме місце у всій Африці, де є чорний леопард", - додає дослідник.
Вілл залишив свої камери в парку в Кенії і за кілька тижнів знову летить туди, щоб побачити, що ще вдалося зняти. Але час для того, щоб отримати більше світлин, збігає.
"У такому віці його зазвичай виштовхує з території більший, сильніший самець, а сам він іде шукати власну територію, тож часу, аби зробити більше фотографій, лишається все менше", - пояснює фотограф.
Що таке чорна пантера?
Може здатися, що чорні пантери - окремий вид тварин, але Вілл наголошує, що це не так.
"Те, що робить їх чорними, - називається меланізм, і це те саме, що робить чорним звичайного домашнього кота або інший вид котячих", - каже фотограф.
"Це нібито як альбінос, але навпаки".
"Чорна пантера - це фактично велика кішка з чорною пігментацією (меланізмом). Зазвичай в Африці та Азії під цим мають на увазі леопарда-меланіста - чорного леопарда".
"У Південній Америці це буде ягуар-меланіст, тобто чорний ягуар".
"Чорна пантера - більш загальний термін", - каже фотограф.
Одна з фотопасток Вілла також сфотографувала плямистого леопарда, який може бути батьком чорного леопарда.
У чорного леопарда не обов'язково мають бути чорні батьки, але обоє з них мусять мати рецесивний ген для меланізму.
Вілл каже, що визначити скільки леопардів живе у Східній Африці, важко, зважаючи на те, наскільки вони таємничі.
"На додачу, лише зовсім маленька, крихітна частина з них є чорними. На сході Африці може бути лише кілька чорних особин", - вважає фотограф.
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