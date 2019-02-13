Знайшли відомий авіаносець "Хорнет", що потонув 77 років тому. Як це вдалося?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Битва біля Санта-Круз. "Хорнет" під ударами японських літаків. Японці намагалися потопити корабель протягом кількох годин

Дослідники виявили залишки американського авіаносця "Хорнет" - одного з найвідоміших бойових кораблів, що брали участь у Другій світовій війні.

Авіаносець, що лежить на глибині близько п'яти кілометрів, знайшли неподалік від Соломонових островів. Глибоководний безпілотний апарат передав на поверхню фотографії корабля, який непогано зберігся.

На ньому та поруч із ним знайшли літаки, які в момент загибелі корабля були на палубі.

"Хорнет" виявило дослідницьке судно співзасновника Microsoft Пола Аллена "Петрел" під час свого першого дослідницького походу цього року.

Копирайт изображения DOUGLAS CURRAN/AFP/GETTY Image caption Раніше літаки знайшли також на палубі авіаносця "Лексінгтон"

Пол Аллен придбав і обладнав судно у 2016 році. На ньому є спеціальний безпілотний глибоководний апарат, що передає на поверхню відео та фотознімки.

Головним завданням "Петрела" є пошук знаменитих загиблих кораблів.

Рік тому команда "Петрела" знайшла інший американський авіаносець, що затонув, - "Лексінгтон".

Раніше було знайдено лінкор "Індіанаполіс", японський лінкор "Мусаші" та італійський есмінець "Артільєрі".

У заяві команди судна йдеться про те, що Пол Аллен завжди цікавився авіаносцями, і вони хотіли б присвятити знахідку "Хорнета" його пам'яті.

Легендарний корабель

"Хорнет" знаменитий, перш за все, двома своїми походами - "рейдом Дулітла" та участю в битві за Мідвей.

"Рейд Дулітла" відбувся 18 квітня 1942 року. Цього дня з палуби "Хорнета" злетіли 16 середніх бомбардувальників B-25, що влучили в кілька цілей на території Японії.

Це був перший зліт середнього бомбардувальника з палуби авіаносця і перший наліт американців у Другій світовій війні на територію Японії, зокрема Токіо.

Хоча літаки не завдали значної шкоди, це бомбардування мало важливе психологічне значення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знамените фото "Хорнета" в битві за Мідвей. У небі - "шапки" від розривів зенітних снарядів

У травні 1942 року "Хорнет" разом із двома іншими авіаносцями - "Ентерпрайз" і "Йорктаун" - брав участь у рішучій битві на Тихоокеанському театрі Другої світової війни - битві за Мідвей.

У цій битві американські ВМС змогли переламати хід війни на Тихому океані, потопивши чотири японських авіаносці. Це коштувало їм загибелі одного свого судна - "Йорктауна".

Як потонув авіаносець

"Хорнет" загинув у битві біля островів Санта-Крус наприкінці жовтня 1942 року. Внаслідок масованої атаки японських палубних торпедоносців та бомбардувальників у корабель влучили дві торпеди та чотири бомби.

Він втратив керування і спалахнув. З важкими пошкодженнями, ледь загасивши пожежу, авіаносець на буксирі почав відходити, але його атакували ще кілька разів.

Зрештою американці зняли з корабля екіпаж і спробували його потопити. Два есмінці випустили по ньому 16 торпед, дев'ять з яких влучили, але "Хорнет" не затонув. Його почали обстрілювати зі знарядь, але й вони не змогли потопити корабель.

Зрештою "Хорнет" пішов на дно лише після того, як японські кораблі, що підійшли ближче, випустили по ньому ще шість торпед.

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