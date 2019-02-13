В Борисполі затримали та не впускають в Україну єпископа УПЦ МП

Копирайт изображения facebook.com/gedeon.haron

В аеропорту Бориспіль затримали та не впускають в Україну вікарія Київської митрополії УПЦ МП єпископа Гедеона (Юрія Харона), який також є настоятелем Десятинного храму, знесення якого підтримала містобудівна коміся Київради.

В Державній прикордонній службі інформацію про затримання підтверджують.

"Знаходжуся в аеропорту Бориспіль на паспортному контролі, де мене не впустили, мотивуючи тим, що громадянство скасоване, недійсне, хоча 15 днів тому я вилітав, жодних проблем не було, жодних рішень судів не було, рішень президента. Просто мотивують тим, що паспорт мій був втрачений, але я не подавав заяву. Це релігійний та політичний тиск та безпрєдєл", - прокоментував сам єпископ у Facebook відмову у в'їзді до України.

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив у Facebook, що прикордонники затримали Юрія Харона та вилучили в нього український закордонний паспорт через наявність громадянства кількох країн.

"Прикордонники виконали доручення одного із правоохоронних органів та вилучили його український закордонний паспорт, оскільки у даної особи є громадянство кількох країн. В ході подальшої співбесіди виявилося, що цей громадянин займається антиукраїнською пропагандою та є активним адептом "РУССКОГО МИРА", - зазначив речник ДПСУ.

Юрія Харона передали Державній міграційній службі, яка має вирішити, чи має він право на перебування в Україні.

"Швидше за все його чекає не пропуск через кордон та заборона на в'їзд щонайменше на три роки", - повідомило BBC News Україна джерело в прикордонному відомстві.

У такому випадку вже цієї ночі єпископа Гедеона відправлять назад у Франкфурт, звідки сьогодні він прилетів до Києва. Це не буде депортацією з території України, оскільки єпископ не пройшов паспортний контроль.

Чим відомий єпископ Гедеон?

В офіційній біографії єпископа Гедеона (Юрія Харона), розміщеній на сайті Московського патріархату, зазначається, що він є уродженцем Одеси, у 2000 році закінчив Київську духовну семінарію.

У 2018 році рішенням Синоду УПЦ МП Юрія Харона обрали єпископом Макарівським та вікарієм Київської митрополії.

Він також позивався до Верховної Ради через підтримку депутатами звернення президента Порошенка про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні. Розгляд цього позову Верховний суд України розпочав у січні 2019 року.

Також з 2005 року Юрій Харон є настоятелем Десятинного храму Різдва Пресвятої Богородиці в Києві та з 2009 року намісником Десятинного чоловічого монастиря. Поява цієї новобудови біля Музею історії України та фундаменту Десятинної церкви, зруйнованої 1240 року, неодноразово викликала протести в Києві.

У лютому 2018 року містобудівна комісія Київської міської ради підтримала петицію щодо знесення незаконної споруди УПЦ Московського Патріархату на території Національного музею історії України.

Відповідне рішення депутати ухвалили майже одноголосно. "За" висловились 18 з 19 депутатів під час засідання постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Копирайт изображения PAVLO KALIUK Image caption У січні-лютому 2018 року біля Десятинного храму УПЦ МП проходили акції з вимогою демонтувати його

Електронна петиція зібрала понад 11 тисяч підписів. Щоб звернення розглянули - потрібно щонайменше 10 тисяч.

На засіданні ініціатор звернення - В'ячеслав Толпига - наголосив, що незаконно побудована споруда-каплиця УПЦ МП належить до особливо цінних земель історико-культурного призначення, а територія є пам'яткою історії національного та місцевого значень.

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