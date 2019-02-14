Де в Україні найбільше підтримують дошлюбний секс

Копирайт изображения Getty Images Image caption Більшість українців підтримують дошлюбний секс

Дві третини українців вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу - це нормально. Про це свідчать опитування групи "Рейтинг" до Дня Святого Валентина "Кохання та секс очима українців".

Дослідження проводили з 23 січня до 3 лютого 2019 року. Загалом опитали 2000 людей, а похибка складає не більше 2,2%.

67% українців кажуть, що мають постійного сексуального партнера, а ще 4% - непостійного.

Показово, що майже п'ята частина опитаних - 16% - вважають нормальним мати постійні стосунки з більш ніж двома особами одночасно.

"Так" дошлюбному сексу

Дві третини українців вважають, що сексуальні стосунки до шлюбу - це нормально. Кожен п'ятий з цим не погоджується.

Частіше цю тезу підтримували молоді люди та ті, хто перебуває в незареєстрованому шлюбі або ж неодружений.

Показово, що ставлення до дошлюбного сексу суттєво відрізняється у різних регіонах країни.

Копирайт изображения UNIAN

На Півдні та Сході України дошлюбний секс схвалюють 72% опитаних, в Центрі - 67%, а на Заході - всього 58%.

Загалом майже 80% українців погоджуються, що секс є дуже важливою частиною життя людини, 10% з цим не погодилися.

Чий обов'язок

"Подружній обов'язок у ліжку", на думку 41% опитаних, є обов'язковим для чоловіків. Скільки ж мають протилежну точку зору.

Натомість тільки 19% вважають, що жінка, яка перебуває у шлюбі, зобов'язана займатися сексом із чоловіком, навіть якщо вона цього не хоче.

Святкування Дня Святого Валентина

Щодо святкування Дня Валентина, то такий намір мають половина усіх опитаних. 41% українців не планують його святкувати, і тільки 3% не знають такого свята.

Копирайт изображения UNIAN

Найбільше підтримують святкування Дня Святого Валентина на Півдні України - 59%.

Швидше за все, половина українців 14 лютого отримають подарунок до свята. Адже скільки опитаних планують щось дарувати.

45% нічого дарувати цього дня не будуть.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.