Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за актора готові проголосувати 26,9%.

Далі кандидати ідуть із певним відривом: 17,7% підтримують Петра Порошенка, 15,8% - Юлію Тимошенко. Різниця їхніх результатів перебуває в межах статистичної похибки.

Ще 9,8% проголосували б за Юрія Бойка.

Близькі результати показали Олег Ляшко та Анатолій Гриценко (близько 6%), решта кандидатів набирають менше 3%.

Похибка дослідження складає 2,8%-2,%, кажуть соціологи. Опитування проводили 31 січня - 10 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних регіонів Сходу. Опитали 2007 респондентів.

Схожий розклад сил показували і попередні соціологічні опитування, що були оприлюднені в січні.

Детальніше з ними можна ознайомитися тут:

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