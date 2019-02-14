Вибори 2019: Зеленський іде у відрив у свіжих рейтингах
Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.
Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за актора готові проголосувати 26,9%.
Далі кандидати ідуть із певним відривом: 17,7% підтримують Петра Порошенка, 15,8% - Юлію Тимошенко. Різниця їхніх результатів перебуває в межах статистичної похибки.
Ще 9,8% проголосували б за Юрія Бойка.
Близькі результати показали Олег Ляшко та Анатолій Гриценко (близько 6%), решта кандидатів набирають менше 3%.
Похибка дослідження складає 2,8%-2,%, кажуть соціологи. Опитування проводили 31 січня - 10 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних регіонів Сходу. Опитали 2007 респондентів.
Схожий розклад сил показували і попередні соціологічні опитування, що були оприлюднені в січні.
Детальніше з ними можна ознайомитися тут:
- Порошенко і Тимошенко борються за вихід у другий тур
- Зеленський вийшов на перше місце в президентському рейтингу
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