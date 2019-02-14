Копирайт изображения BELLINGCAT, THE INSIDER Image caption "Боширов", "Петров" і ймовірно "Федотов" одночасно літали до Великої Британії і можуть бути пов'язаними з російськими спецслужбами

Bellingcat назвав ім'я третьої особи, яку підозрюють в отруєнні колишнього російського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Британська преса ще в січні писала про те, що разом з "Олександром Петровим" та "Русланом Бошировим" до Лондона прибув і "Сергій Федотов", який нібито теж брав участь в операції у Солсбері в березні 2018 року.

14 лютого міжнародна група Bellingcat та російське видання The Insider опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що третього підозрюваного насправді звуть Денис Сергєєв і він є російським офіцером військової розвідки.

Докази того, що "Федотов" та "Сергєєв" - це одна й та сама людина, Bellingcat обіцяє оприлюднити у другій частині розслідування.

67-річний подвійний агент Сергій Скрипаль та його донька Юлія, якій на момент інциденту було 33 роки, були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в англійському місті Солсбері. Вони обоє вижили.

Раніше підозрюваними назвали двох російських громадян - Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна, яких пов'язують із російської військовою розвідкою ГРУ.

У Кремлі не прокоментували останні повідомлення, але раніше там висловлювавали сумніви щодо розслідувань Bellingcat про Чепігу та Мішкіна.

Складна біографія

Денис Сергєєв народився у 1973 році в місті Ушарал на південному сході Казахстану, стверджує Bellingcat. BBC вдалося підтвердити цю інформацію від джерела, який дослідив кілька російських баз даних.

Ймовірно, військову кар'єру Сергєєв обрав ще в юності: людина з таким самим ім'ям, по батькові та прізвищем була вказана на сайті Єкатеринбурзького суворівського училища як випускник 1990 року. На момент публікації список випускників був доступний лише в кеші пошуковиків.

На початку 2000-х років Сергєєв переїхав до Москви і вступив у Військову академію міністерства оборони, стверджує Bellingcat. Цей навчальний заклад відомий як "консерваторія" - кузня кадрів для військової розвідки.

За даними BBC, у Москві людина з таким ім'ям дійсно була зареєстрована за адресою, де базується академія. Там же була зареєстрована і його дружина Тетяна.

Вона телефоном підтвердила, що її чоловіка звуть Денис Сергєєв і що він народився у 1973 році в Казахстані, як і стверджує Bellingcat. Проте інформацію про його службу в ГРУ вона назвала "казкою", відмовившись відповідати на питання чим займається її чоловік.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Bellingcat стверджує, що на цьому фото зображений третій підозрюваний Денис Сергєєв

Денис Сергєєв був зазначений як співвласник або керівник у восьми компаніях, зареєстрованих у Новосибірську та Москві у 2000-ті роки. Але, як пишуть Bellingcat та The Insider, вони були фіктивними та мали назви, схожі з великими російськими компаніями.

У 2009 році він імовірно отримав кредит на більш ніж мільйон доларів, при цьому не маючи майна під заставу, стверджують видання.

Bellingcat та The Insider пишуть, що "перевтілення" Сергєєва на "Федотова" могло статися у 2010 році.

Закордонний паспорт "Сергій Федотов" отримав у тому ж паспортному пункті, що й "Петров" з "Бошировим". Номери паспортів усіх трьох відрізнялися лише останніми цифрами, як раніше зазначало російське видання "Фонтанка".

Поїздка до Болгарії

За даними Bellingcat, Сергєєв щонайменше раз подорожував з одним з інших двох підозрюваних і кілька разів був у Великій Британії.

Вебсайт зазначає, що пан Федотов в березні минулого року мав квитки на рейс з Великої Британії, але натомість полетів до Рима, а вже звідти вирушив до Москви.

Раніше повідомлялося, що схожим чином він подорожував у квітні 2015 році в Болгарії.

Тоді "Федотов" не з'явився на зворотній рейс, а натомість з'явився в аеропорту Стамбула, звідки в останній момент придбав квиток на літак до Москви.

Цей візит "Федотова" до Болгарії збігся в часі з історією про отруєння болгарського торговця зброєю Емільяна Гебрева. Тоді йому, його сину та ще одному з керівників його компанії знадобилася госпіталізація після контакту з невідомою отрутою. Злочин залишився нерозкритим.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Після інциденту в Солсбері Емільян Гебрев звернувся до правоохоронних органів Болгарії з проханням відновити розслідування власного отруєння

У 2015 році на замовлення Гебрева лабораторія Гельсінського університету, що спеціалізується на хімічній зброї, змогла встановити сліди двох органофосфатів, які свідчили про те, що підприємця намагалися вбити нервово-паралітичною речовиною, що відноситься до класу "Новачок", повідомляло наприкінці січня болгарське видання "Капітал".

Речовину цього ж класу виявили на дверях в будинку Сергія Скрипаля в Солсбері після отруєння.

Після історії з отруєнням Скрипалів Гебрев звернувся до болгарських правоохоронних органів з проханням відновити розслідування, що і зробили в середині жовтня 2018 року.

Реакція Москви

У Кремлі раніше говорили, що не знають "чи це взагалі правда".

Говорячи про перше розслідування Bellingcat, речник Кремля сказав BBC: "Ми не знаємо наскільки це відповідає реальності".

"Ми не знаємо на чому автори звіту ґрунтують свою роботу, наскільки вони компетентні, хто вони і чи це взагалі правда", - заявили в Кремлі.

Копирайт изображения REUTERS/BBC Image caption Сергій Скрипаль та його донька Юлія вижили після отруєння

Британський уряд звинувачує в отруєнні у Солсбері ГРУ.

Прем'єр-міністр Тереза Мей заявляла, що отруєння Скрипаля "майже напевно" було схвалено російською державою.

Москва послідовно спростовує причетність до отруєння в Солсбері.

Британська поліція продовжує розслідування щодо визначення інших підозрюваних, які могли брати участь у скоєнні або організації отруєння.

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