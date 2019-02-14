Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Віктор Циганков з "Динамо" та Костас Цімікас "Олімпіакос" борються за м'яч на стадіоні в Піреї

У День святого Валентина одразу два українських клуби зіграли перші матчі 1/16 Ліги Європи.

Київське "Динамо" зіграло проти "Олімпіакосу" у Греції, а донецький "Шахтар" провів гру у Харкові проти німецького "Айнтрахту".

Обидві команди зіграли внічию і з однаковим рахунком - 2-2.

Для українських клубів початок єврокубкової весни вважають складним випробуванням, адже внутрішній чемпіонат ще не розпочався після перерви. Гравці не мають достатньої ігрової практики.

Букмекери вважали фаворитами поєдинку "Динамо" та "Олімпіакосом" греків, а у матчі між "Айнтрахтом" та "Шахтарем" віддавали перевагу "гірникам".

"Олімпіакос" - "Динамо"

Зустріч "Динамо" та "Олімпіакосу" в Піреї завершилася з рахунком 2-2.

Кияни невпевнено почали гру, і вже на 9-й хвилині гол у їхні ворота забив Кока Хассан.

На 27-й хвилині "динамівці" відігралися завдяки Віталію Буяльському.

Перед перервою на 40-й хвилині матчу другий м'яч на користь греків забив Жил Діаш.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Беньямін Вербич забив другий гол у ворота "Олімпіакоса" на останніх хвилинах матчу

У другому таймі кияни грали вже активніше.

На останніх хвилинах гри їм все ж таки вдалося зрівняти рахунок.

Беньямін Вербич з подачі Віктора Циганкова забив гол на 90-й хвилині.

Матч-відповідь відбудеться 21 лютого на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві.

"Шахтар" - "Айнтрахт"

Копирайт изображения EPA Image caption Марлос (в центрі) став автором одного з голів матчу

Нічиєю завершився і матч між клубами "Шахтар" та "Айнтрахт Франкфурт", який провели в Харкові.

Гості швидко відкрили рахунок - на 7-й хвилині у ворота "Шахтаря" забив Мартін Хінтереггер.

Та вже за три хвилини донецька команда відігралася - Марлос впевнено відправив м'яч у ворота суперників з пенальті.

На 11-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Тарас Степаненко отримав жовту картку за фол, другу для себе.

У другому таймі на 50-й хвилині "Айнтрахт" знову вийшов уперед завдяки голу Филипа Костіча.

Та незабаром Тайсон відігрався після точного пасу від Жуніора Мораеса. Це сталося на 67-й хвилині.

Більше до кінця гри голів не було. Матч завершився з рахунком 2-2.

Матч-відповідь у Франкфурті відбудеться 21 лютого.

Напередодні ввечері у центрі Києва сталася масова бійка між місцевими вболівальниками та німецькими фанатами, які прямували до Харкова через столицю.

ЗМІ повідомили про кількох постраждалих, які відмовились від госпіталізації.

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