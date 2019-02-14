Ліга Європи: "Динамо" і "Шахтар" зіграли перші матчі внічию
У День святого Валентина одразу два українських клуби зіграли перші матчі 1/16 Ліги Європи.
Київське "Динамо" зіграло проти "Олімпіакосу" у Греції, а донецький "Шахтар" провів гру у Харкові проти німецького "Айнтрахту".
Обидві команди зіграли внічию і з однаковим рахунком - 2-2.
Для українських клубів початок єврокубкової весни вважають складним випробуванням, адже внутрішній чемпіонат ще не розпочався після перерви. Гравці не мають достатньої ігрової практики.
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Букмекери вважали фаворитами поєдинку "Динамо" та "Олімпіакосом" греків, а у матчі між "Айнтрахтом" та "Шахтарем" віддавали перевагу "гірникам".
"Олімпіакос" - "Динамо"
Зустріч "Динамо" та "Олімпіакосу" в Піреї завершилася з рахунком 2-2.
Кияни невпевнено почали гру, і вже на 9-й хвилині гол у їхні ворота забив Кока Хассан.
На 27-й хвилині "динамівці" відігралися завдяки Віталію Буяльському.
Перед перервою на 40-й хвилині матчу другий м'яч на користь греків забив Жил Діаш.
У другому таймі кияни грали вже активніше.
На останніх хвилинах гри їм все ж таки вдалося зрівняти рахунок.
Беньямін Вербич з подачі Віктора Циганкова забив гол на 90-й хвилині.
Матч-відповідь відбудеться 21 лютого на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві.
"Шахтар" - "Айнтрахт"
Нічиєю завершився і матч між клубами "Шахтар" та "Айнтрахт Франкфурт", який провели в Харкові.
Гості швидко відкрили рахунок - на 7-й хвилині у ворота "Шахтаря" забив Мартін Хінтереггер.
Та вже за три хвилини донецька команда відігралася - Марлос впевнено відправив м'яч у ворота суперників з пенальті.
На 11-й хвилині "Шахтар" залишився в меншості. Тарас Степаненко отримав жовту картку за фол, другу для себе.
У другому таймі на 50-й хвилині "Айнтрахт" знову вийшов уперед завдяки голу Филипа Костіча.
Та незабаром Тайсон відігрався після точного пасу від Жуніора Мораеса. Це сталося на 67-й хвилині.
Більше до кінця гри голів не було. Матч завершився з рахунком 2-2.
Матч-відповідь у Франкфурті відбудеться 21 лютого.
Напередодні ввечері у центрі Києва сталася масова бійка між місцевими вболівальниками та німецькими фанатами, які прямували до Харкова через столицю.
ЗМІ повідомили про кількох постраждалих, які відмовились від госпіталізації.
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