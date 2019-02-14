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Президент Дональд Трамп оголосить надзвичайний стан у країні для фінансування стіни на кордоні з Мексикою, повідомив Білий дім.

Президент США підпише закон про безпеку на кордоні, щоб припинити "шатдаун" в країні, а також щоб оминути Конгрес і використати військовий бюджет на фінансування стіни, йдеться в заяві адміністрації.

Представники Демократичної партії вже назвали це "значним зловживанням владою" та "незаконною дією".

До підпису президента законопроект спершу має пройти через Конгрес.

Зведення стіни на кордоні з Мексикою було головною передвиборчою обіцянкою Трампа, але поки що йому не вдалося отримати для цього фінансування.

Що заявив Білий дім?

"Президент знову прагне виконати свою обіцянку щодо будівництва стіни, захисту кордону та безпеки нашої великої країн", - заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

Вона додала, що Трамп вживе заходів, "включаючи надзвичайний стан, для того, щоб припинити кризу в галузі національної безпеки та гуманітарну кризу на кордоні".

У компромісному законопроекті йдеться про 1,3 млрд доларів на фінансування безпеки кордону, зокрема й фізичні бар'єри, але кошти на стіну не виділяються.

Трамп прагнув отримати на її будівництво 5,7 млрд доларів.

Президент попереджав про те, що може оголосити надзвичайний стан через стіну раніше цього року. Тоді деякі представники Республіканської партії говорили, що це може створити небезпечний прецедент.

Але в четвер лідер партії Мітч Макконелл, виступаючи в Сенаті, висловив підтримку для такого кроку.

Сенат вже схвалив законопроект про безпеку кордону. Наступний крок - розгляд у Палаті представників.

Як відреагували демократи?

Копирайт изображения EPA Image caption Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкритикувала наміри Трампа

Спікер палати Ненсі Пелосі та лідер меншості в сенаті Чак Шумер різко засудили наміри Трампа.

"Оголошення надзвичайного стану буде незаконною дією, значним зловживанням президентськими повноваженнями та відчайдушною спробою відволікти увагу від того факту, що президент Трамп порушив свою основну обіцянку про те, що він змусить платити за стіну Мексику", - йдеться в заяві демократів.

"Він не зміг переконати Мексику, американський народ або їхніх обраних представників заплатити за свою неефективну та дорогу стіну, тож зараз намагається оминути Конгрес у відчайдушній спробі підсадити платників податків на цей гачок", - додається в заяві.

Що таке надзвичайний стан у США?

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Стіна на кордоні з Мексикою стала принциповим питанням для Трампа

Надзвичайний стан оголошується в разі кризи. У цьому випадку пан Трамп стверджує, що кризу спричинили мігранти, які прибувають через кордон між Мексикою та США.

Експерти кажуть, що оголошення надзвичайного стану надасть президенту доступ до особливих повноважень, що дозволить йому оминути звичний політичний процес.

Проте залишається суперечливим питанням, чи справді ситуацію на південному кордоні США можна назвати надзвичайною.

З одного боку, понад двом тисячам людей відмовляли у в'їзді або затримували на кордоні щодня лише в листопаді. Тож прихильники цієї ідеї стверджують, що це є надзвичайною ситуацією.

Інші кажуть, що ця цифра набагато менша, ніж десять років тому, і тисячі людей, які подорожують з таких країн, як Гондурас, представляються шукачами притулку, тобто шукають легальних способів потрапити до країни.

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