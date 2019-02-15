Помпеї: археологи знайшли фреску з Нарцисом

Копирайт изображения EPA Image caption Фреску знайшли в приміщенні, щедро прикрашеному зображеннями

У День святого Валентина археологи в Помпеях оголосили, що знайшли фреску Нарциса, який кохав лише самого себе.

Давньоримське місто Помпеї в Італії поховав вулканічний попіл, коли у 79 році н.е. поблизу нього сталося виверження вулкану Везувій.

Фатальне виверження раптово накрило місто та його мешканців, які нібито завмерли в часі. Це зробило місто справжнім скарбом для археологів.

Останню знахідку виявили в тому ж будинку, де минулого року знайшли еротичну фреску з Ледою та лебедем.

Очільниця проекту Альфонсіна Руссо розповіла, що через красу приміщень влада змінила плани і дозволила продовжити пошуки на цьому місці.

Вона сподівається, що цей маєток, який належав заможним мешканцям центру Помпей, зрештою відкриють для широкого загалу.

Археологи повідомили, що фреска була розташована в "елегантній та чуттєвій" спальні.

Копирайт изображения EPA Image caption Дослідники оприлюднили фотографії спальні, оздобленої фресками

За словами дослідників, її стеля обвалилася, але за допомогою розкопок вдалося знайти фреску та її фрагменти, щоб скласти її докупи.

Дослідники кажуть, що кольори фрески дуже добре збереглися.

Хто такий Нарцис?

У грецькій міфології Нарцис був мисливцем - сином річкового бога Кефісса та німфи Ліріопи.

За легендою, він був надзвичайно вродливим, але нехтував усіма жінками, які в нього закохувалися.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У грецькій міфології побачити своє відображення було поганою прикметою

Однією з них була німфа на ім'я Ехо, яка після жорсткої відмови залишилася з розбитим серцем.

У відчаї вона решту життя блукала лісами.

Як покарання боги привели Нарциса до ставка, де він побачив власне відображення.

Легенда розповідає, він настільки закохався в себе, що дивився на своє зображення, поки не помер.

Міфологічний герой був дуже популярним у римському мистецтві.

Від його імені походить термін "нарцисизм" - надмірну цікавість у самому собі.

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