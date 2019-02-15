Копирайт изображения УНІАН Image caption Владислава Мангера звинувачують в організації вбивства Катерини Гандзюк. Він це заперечує.

Шевченківський суд Києва заарештував голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Водночас панові Мангеру встановили заставу у 2,5 млн гривень.

Його захист клопотав про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, а прокуратура - про захід без застави.

Рішення винесли близько третьої години ночі 15 лютого. Сам розгляд питання тривав більше трьох днів - з 12 по 15 лютого.

Пана Мангера арештували в залі суду і мають доставити в СІЗО.

Що кажуть адвокати і сам Мангер

Після оголошення рішення про арешт адвокат Дмитро Ільченко заявив, що його підзахисний не має таких коштів на заставу.

"У Мангера немає таких коштів. Ми будемо залучати боргові кошти. В тому числі я позичу Владиславу Мангеру. А також будемо звертатись до тих, хто обіцяв допомогу", - цитує адвоката Insider.

У ході суду сам Мангер ще раз наголосив, що "не був знайомий із Гандзюк та не мав із нею конфліктів".

Напад на активістку він назвав наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині й поклав відповідальність за нього на начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Данила Доценка.

СБУ назвала ці заяви наклепом.

Суть справи

Копирайт изображения Уніан Image caption Про причетність Мангера до нападу на Гандзюк говорив зокрема її батько, а також активісти

У понеділок Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Гандзюк.

За версією ГПУ, яку озвучив генпрокурор Юрій Луценко, голова Херсонської облради вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", пояснив генпрокурор.

"В зв'язку з тим, що Гандзюк висвітлювала це у ЗМІ і соцмережах, усвідомлюючи, що це суперечить його інтересам, Мангер з метою залякування населення і громадських активістів, які критикували його дії, вирішив організувати вбивство", - каже Луценко.

Владислав Мангер звинувачення на свою адресу називає безпідставними:

"Співчуваю горю родині загиблої Катерини. Це велике горе для батьків і близьких. Я хотів би швидкого й чесного розкриття цієї справи. Водночас вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв'язку зі справою Гандзюк, безпідставними", - заявляв раніше він.

Хто такий Владислав Мангер?

Владислав Мангер працює головою Херсонської обласної ради з вересня 2016 року.

Донедавна він був членом партії "Батьківщина", проте нещодавно повідомив, що призупиняє своє членство в політсилі.

У суботу в "Батьківщині" заявили, що Мангера офіційно виключили з партії.

Копирайт изображения UKRINFORM

Про причетність Мангера до злочину заявляв, зокрема, батько Катерини Гандзюк, Віктор Гандзюк та активісти.

Окрім голови Херсонської облради, активісти звинувачують у причетності до злочину інших херсонських посадовців: голову місцевої облдержадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.

Одразу після появи інформації про вручення підозри Владиславу Мангеру, Рищук за власним бажанням тимчасово відсторонився від виконання службових обов'язків.