Суд проти Супрун: у чому суть справи
У п'ятницю, 15 лютого, Окружний адміністративний суд Києва розглядає по суті позов депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра.
На початку засідання суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян заявив про самовідвід у цій справі. Після цього він пішов у дорадчу кімнату, щоб підготувати відповідне рішення.
Як повідомляють кореспонденти BBC News Україна, під судом зібралися сотні людей, які прийшли підтримати пані Супрун. Вони тримають в руках плакати на кшталт "Д-р Уляна Супрун - міністр охорони мого здоров'я!" і кричать: "Манту мочити можна, а Супрун - не можна!"
Противники із символікою Радикальної партії Ляшка тримали плакати "Геть Супрун!". Вони переривали брифінг в.о. міністра та її колег криками "Ганьба!".
Перед початком засідання Уляна Супрун звернулася до журналістів: "Зараз нашу команду хочуть відволікти іншими справами. Ми не дозволимо цього зробити, бо для нас найвища цінність - здоров'я, лікування і допомога громадянам України".
Вона нагадала, що напередодні роботу міністерства було розблоковано і вона змогла підписати накази щодо розвезення ліків по областях та відправлення пацієнтів для лікування за кордон.
Уляна Супрун заявила, що вона разом зі своїми заступниками не братиме участі в судовому засіданні, а натомість лишає в суді свого адвоката та представників міністерства охорони здоров'я та міністерства юстиції.
Мосійчук vs Супрун
"Уляна Супрун не має компетенції обіймати посаду міністра охорони здоров'я: не має ні українського громадянства, ні належної освіти, ні належних навичок", - заявив пан Мосійчук, подаючи свій позов.
Він критикує медичну реформу пані Супрун і стверджує, що вона не відмовилась від свого американського паспорту. Депутат закликав прем'єра Володимира Гройсмана терміново внести на розгляд парламенту кандидатуру міністра охорони здоров'я.
Уляна Супрун називає позов Мосійчука атакою на МОЗ і медреформу: "Зміни, які ми робимо, викликають неабиякий опір. У цього опору є реальні обличчя, які мають власний інтерес в збереженні свого статусу та старої системи".
Пані Супрун отримала українське громадянство у липні 2015 року. У 2016 році її призначили в.о. міністра охорони здоров'я.
5 лютого під час попереднього розгляду позову Мосійчука суд заборонив пані Супрун виконувати обов'язки міністра. Більш як тиждень робота МОЗ була заблокована. Пані Супрун звинувачувала суд у затягуванні прийняття рішенні і заявляла, що через відсутність у неї можливості підписувати документи, на складах застрягли ліки, які не могли доставити пацієнтам.
Після цього рішення суду у Кабмін також заявили, що медична реформа і закупівля ліків під загрозою. Відсторонення Уляни Супрун активно обговорювали у соціальних мережах, там набув популярності хештег #ПідтримуюУлянуСупрун.
Підтримали Уляну Супрун прем'єр Володимир Гройсман, президент Петро Порошенко, перший віце-спікер Ірина Геращенко, посольства Британії і Швейцарії.
14 лютого суд своє рішення скасував. Уляна Супрун нині виконує обов'язки міністра охорони здоров'я.
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