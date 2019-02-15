Суд проти Супрун: у чому суть справи

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У п'ятницю, 15 лютого, Окружний адміністративний суд Києва розглядає по суті позов депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень міністра.

На початку засідання суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян заявив про самовідвід у цій справі. Після цього він пішов у дорадчу кімнату, щоб підготувати відповідне рішення.

Як повідомляють кореспонденти BBC News Україна, під судом зібралися сотні людей, які прийшли підтримати пані Супрун. Вони тримають в руках плакати на кшталт "Д-р Уляна Супрун - міністр охорони мого здоров'я!" і кричать: "Манту мочити можна, а Супрун - не можна!"

Противники із символікою Радикальної партії Ляшка тримали плакати "Геть Супрун!". Вони переривали брифінг в.о. міністра та її колег криками "Ганьба!".

Image caption Перед судом зібралися як прихильники, так і противники Уляни Супрун

Перед початком засідання Уляна Супрун звернулася до журналістів: "Зараз нашу команду хочуть відволікти іншими справами. Ми не дозволимо цього зробити, бо для нас найвища цінність - здоров'я, лікування і допомога громадянам України".

Вона нагадала, що напередодні роботу міністерства було розблоковано і вона змогла підписати накази щодо розвезення ліків по областях та відправлення пацієнтів для лікування за кордон.

Image caption Уляна Супрун на брифінгу перед початком засідання суду

Уляна Супрун заявила, що вона разом зі своїми заступниками не братиме участі в судовому засіданні, а натомість лишає в суді свого адвоката та представників міністерства охорони здоров'я та міністерства юстиції.

Мосійчук vs Супрун

"Уляна Супрун не має компетенції обіймати посаду міністра охорони здоров'я: не має ні українського громадянства, ні належної освіти, ні належних навичок", - заявив пан Мосійчук, подаючи свій позов.

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Він критикує медичну реформу пані Супрун і стверджує, що вона не відмовилась від свого американського паспорту. Депутат закликав прем'єра Володимира Гройсмана терміново внести на розгляд парламенту кандидатуру міністра охорони здоров'я.

Уляна Супрун називає позов Мосійчука атакою на МОЗ і медреформу: "Зміни, які ми робимо, викликають неабиякий опір. У цього опору є реальні обличчя, які мають власний інтерес в збереженні свого статусу та старої системи".

Пані Супрун отримала українське громадянство у липні 2015 року. У 2016 році її призначили в.о. міністра охорони здоров'я.

Копирайт изображения unian Image caption Супрун у судах підтримує її команда заступників

5 лютого під час попереднього розгляду позову Мосійчука суд заборонив пані Супрун виконувати обов'язки міністра. Більш як тиждень робота МОЗ була заблокована. Пані Супрун звинувачувала суд у затягуванні прийняття рішенні і заявляла, що через відсутність у неї можливості підписувати документи, на складах застрягли ліки, які не могли доставити пацієнтам.

Після цього рішення суду у Кабмін також заявили, що медична реформа і закупівля ліків під загрозою. Відсторонення Уляни Супрун активно обговорювали у соціальних мережах, там набув популярності хештег #ПідтримуюУлянуСупрун.

Підтримали Уляну Супрун прем'єр Володимир Гройсман, президент Петро Порошенко, перший віце-спікер Ірина Геращенко, посольства Британії і Швейцарії.

14 лютого суд своє рішення скасував. Уляна Супрун нині виконує обов'язки міністра охорони здоров'я.

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