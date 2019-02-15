Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кеті Перрі та Орландо Блум разом прийшли на церемонію "Персона року MusiCares", що відбулася 8 лютого

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум ймовірно заручилися в День святого Валентина.

Поп-зірка розмістила в Instagram свою фотографію, де на її руці видно велику обручку, а поруч з нею - Блум.

На задньому тлі пари - червоні повітряні кульки у формі сердець.

Зірка "Піратів Карибського моря" розмістив це саме фото, з коротким підписом: "На все життя".

Зіркова пара на деякий час розлучалася, але зараз, схоже, знову збирається побратися.

Орландо Блум в окремому пості, розміщеному в День святого Валентина, написав: "Порожня людина матиме лише порожні стосунки. Справжнє кохання - це не коли двоє людей чіпляються один за одного, воно може існувати, лише коли двоє сильних людей впевнені у своїй індивідуальності".

Актор не згадав ім'я Кеті Перрі, але процитував автора "Маленького принца" Антуана де Сент-Екзюпері: "Кохання - це не тоді, коли закохані дивляться один одному в очі, а коли вони дивляться в одному напрямку".

42-річний Орландо Блум - британський актор, відомий за фільмами "Володар кілець", "Пірати Карибського моря" і "Троя". Він також є послом доброї волі ЮНІСЕФ, у 2016 році в цій ролі він відвідав Київ та схід України - Краматорськ, Слов'янськ, Маріуполь та Харків. Раніше він був одружений на моделі Міранді Керр.

Кеті Перрі, якій зараз 34 роки, здобула світову популярність у 2008 році завдяки хіту "I Kissed a Girl" і з того часу здобула низку музичних нагород MTV. Для неї шлюб з Блумом теж буде другим - раніше вона була одружена з коміком Расселом Брендом.

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