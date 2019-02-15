Британський політик зібрався до Криму - і втратив місце у партії. Хто він?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білл Етрідж вже їздив до Криму у 2017 році

Заступник голови Лібертаріанської партії Британії і депутат Європарламенту Білл Етрідж був змушений піти з партії після того, як стало відомо про його намір очолити делегацію британських політиків і підприємців до анексованого Криму.

Дії пана Етріджа завдають шкоди репутації партії, повідомив Російській службі BBC її лідер Ендрю Візерз.

Минулого тижня один з організаторів Ялтинського міжнародного економічного форуму Андрій Назаров повідомив, що британські політики, експерти та підприємці планують відвідати анексований Росією Крим. Загалом, за словами пана Назарова, до складу делегації увійдуть близько 15 чоловік, а очолить її Білл Етрідж.

Сам політик тоді не відповів на запит ВВС про коментарі.

"Ми надіслали пану Етріджу компромісну угоду, яка передбачає його відхід з партії 29 березня 2019 року. Він відмовився підписати угоду, але згодом надіслав лист, в якому підтвердив, що піде з партії 29 березня", - підтвердив ВВС Ендрю Візерз.

За словами голови Лібертаріанської партії, керівник секретаріату Етріджа Пол Бортвуд, який також планував поїздку до Криму, також виключений з партії.

Білл Етрідж - колишній член правопопулістської британської партії UKIP (Партія незалежності Сполученого Королівства), яка виступає за обмеження імміграції та підтримує вихід країни з Євросоюзу. Роком пізніше Білл покинув партію і став заступником голови Лібертаріанської партії. Політик Пол Бортвуд працював начальником секретаріату Етріджа.

Повний склад делегації, яка мала була вирушити до Криму, не називали, проте відомо, що до Етріджа і Бортвуда мав приєднатись Джим Бхутто - керуючий компанії "Тікка кебаб", котра займається виготовленням страв індійської національної кухні.

У розмові з ВВС пан Бхутто підтверджував, що хотів би поїхати до Криму, проте зазначав, що остаточне рішення щодо поїздки ухвалить пізніше.

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