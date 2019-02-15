Копирайт изображения UNIAN Image caption Мангер вийшов під заставу, провівши у СІЗО менше доби

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу.

Суд вилучив у Мангера закордонні паспорти, але він може пересуватися територією України, повідомляє Громадське.

"Скажу тільки одне: треба далі співпрацювати зі слідством для того, щоб знайти реальних злочинців. Я повністю готовий допомагати й спрацювати, скільки це буде потрібно слідству", - сказав Мангер на виході із СІЗО.

Раніше його адвокат Дмитро Ільченко заявив, що вніс заставу за свого підзахисного у розмірі 2,5 млн гривень.

15 лютого близько третьої ночі Шевченківський суд заарештував Владислава Мангера, встановивши розмір застави.

Розгляд запобіжного заходу тривав три дні.

Його захист клопотав про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, а прокуратура - про захід без застави.

У ході суду сам Мангер ще раз наголосив, що "не був знайомий із Гандзюк та не мав із нею конфліктів".

Напад на активістку він назвав наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині й поклав відповідальність за нього на начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Данила Доценка.

СБУ назвала ці заяви наклепом.

Суть справи

Копирайт изображения UNIAN Image caption Про причетність Мангера до нападу на Гандзюк говорив серед інших її батько, а також активісти

У понеділок Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Гандзюк.

За версією ГПУ, яку озвучив генпрокурор Юрій Луценко, голова Херсонської облради вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", пояснив генпрокурор.

"У зв'язку з тим, що Гандзюк висвітлювала це у ЗМІ і соцмережах, усвідомлюючи, що це суперечить його інтересам, Мангер з метою залякування населення і громадських активістів, які критикували його дії, вирішив організувати вбивство", - розповів Луценко.

Владислав Мангер звинувачення на свою адресу називає безпідставними.

"Співчуваю горю родині загиблої Катерини. Це велике горе для батьків і близьких. Я хотів би швидкого й чесного розкриття цієї справи. Водночас вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв'язку зі справою Гандзюк, безпідставними", - заявляв раніше він.

Справа Гандзюк

Наприкінці липня минулого року на херсонську активістку Катерину Гандзюк вчинили напад і облили кислотою - від опіків постраждало понад 30% тіла.

Кілька місяців Гандзюк перебувала на лікуванні в столичному опіковому центрі. Вона померла 4 листопада.

Копирайт изображения FACEBOOK/UAKATERYNA Image caption Катерина Гандзюк

Ще влітку стало відомо, що за цією справою правоохоронці затримали п'ятьох людей. Це Сергій Торбін, Володимир Васянович, Віктор Горбунов, В'ячеслав Вишневський та Микита Грабчук. Всі вони - учасники АТО на сході України у складі 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

У листопаді заарештували ще одного підозрюваного - Ігоря Павловського.

Повідомлялося, що дехто із затриманих співпрацює зі слідством і вже зізнався у скоєному.

Під час допиту вони розповіли деталі організації нападу на Гандзюк та свою роль у цій справі.

Згідно з матеріалами слідства, які озвучувалися на судових засіданнях, Горбунов купляв кислоту, Грабчук здійснив безпосередній напад, а Васянович і Вишневський слідкували за Гандзюк.

У грудні Юрій Луценко заявив про ще одного підозрюваного на прізвище Левін, який, за словами генпрокурора, був ключовою фігурою у вбивстві Гандзюк.

Левін наразі переховується в Домініканській Республіці, повідомила прокурор Вікторія Коваль під час судового слухання.

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