Британію охопили протести школярів. Що вони вимагають?
Учні по всій Британії "вийшли на страйк" у п'ятницю в рамках глобальної кампанії щодо дій проти змін клімату.
Учні з усієї країни вийшли на вулиці, щоб закликати уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію і зробити активні кроки для розв'язання цієї проблеми.
Організатори акції Youth Strike 4 Climate заявили, що протести відбулися в понад 60 містах та містечках, взяли участь в них 15 тисяч людей.
Вони несли плакати з написами "В нас немає планети Б".
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Ця акція була частиною набагато ширшого глобального руху, відомого як Schools 4 Climate Action.
Все почалася з 15-літньої шведки Грети Тунберг, яка пропустила заняття, аби влаштувати акцію біля будівлі уряду у вересні, звинувачуючи свою країну в невиконанні Паризької кліматичної угоди.
Відтоді десятки тисяч дітей у Бельгії, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Австралії вирішили провести власні демонстрації.
В Британії найбільші протести пройшли в Лондоні, Брайтоні, Оксфорді та Ексетері, повідомляє британська студентська мережа клімату.
Група, яка допомагала координувати протести, має чотири ключові вимоги:
- Уряд має оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію"
- Уряд повинен інформувати громадськість, наскільки серйозною є ситуація
- Національний навчальний план має бути реформований з урахуванням "екологічної кризи"
- Вік для отримання права голосу на виборах має бути знижений до 16 років, аби молоді люди могли брати участь у прийнятті рішень щодо екологічних питань.
Грета Тунберг висвітлювала британські протести в Twitter.
"Британський прем'єр-міністр каже, що діти, які навчаються в школі, "втрачають час, відведений на уроки". Але знову ж таки, політичні лідери витратили 30 років на бездіяльність. І це трохи гірше", - написала вона. єдинороги
Представник уряду заявив, що, хоча для молодих людей важливо брати участь у вирішенні таких питань, як зміна клімату, порушення запланованого часу уроків є шкідливим для учнів.
Національна асоціація директорів шкіл заявила, що не заохочує брати участь в таких акціях, і що "ніщо не може бути більш важливим, ніж освіта дитини".
Водночас міністр енергетики Клер Перрі сказала, що вона "неймовірно пишається" пристрастю і занепокоєністю молоді.
Вона сказала BBC: "Я підозрюю, що якби це відбувалося 40 років тому, я б також була з ними".
Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що школярі "мають право відчувати себе знедоленими в порівнянні з попереднім поколінням".
Депутат від Зеленої партії Кароліна Лукас зазначила, що протести школярів -"найбільш обнадійлива подія, що сталася за роки". "Час для балачок закінчився, тепер час діяти", - додала вона.
В Шотландії демонстрантів підтримала перший міністр Нікола Стерджен, яка заявила, що такі акції - "джерело оптимізму в цьому досить темному світі".
Наступний загальнонаціональний протест в Британії запланований на 15 березня.
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