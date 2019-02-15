Британію охопили протести школярів. Що вони вимагають?

Учні по всій Британії "вийшли на страйк" у п'ятницю в рамках глобальної кампанії щодо дій проти змін клімату.

Учні з усієї країни вийшли на вулиці, щоб закликати уряд оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію і зробити активні кроки для розв'язання цієї проблеми.

Організатори акції Youth Strike 4 Climate заявили, що протести відбулися в понад 60 містах та містечках, взяли участь в них 15 тисяч людей.

Вони несли плакати з написами "В нас немає планети Б".

Ця акція була частиною набагато ширшого глобального руху, відомого як Schools 4 Climate Action.

Все почалася з 15-літньої шведки Грети Тунберг, яка пропустила заняття, аби влаштувати акцію біля будівлі уряду у вересні, звинувачуючи свою країну в невиконанні Паризької кліматичної угоди.

Відтоді десятки тисяч дітей у Бельгії, Німеччині, Швеції, Швейцарії та Австралії вирішили провести власні демонстрації.

В Британії найбільші протести пройшли в Лондоні, Брайтоні, Оксфорді та Ексетері, повідомляє британська студентська мережа клімату.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption "Ми не можемо пити нафту, ми не можемо дихати грошима", "Єдинороги можуть не існувати, але климатична криза існує" - такими були плакати учасників

Група, яка допомагала координувати протести, має чотири ключові вимоги:

Уряд має оголосити "надзвичайну кліматичну ситуацію"

Уряд повинен інформувати громадськість, наскільки серйозною є ситуація

Національний навчальний план має бути реформований з урахуванням "екологічної кризи"

Вік для отримання права голосу на виборах має бути знижений до 16 років, аби молоді люди могли брати участь у прийнятті рішень щодо екологічних питань.

Грета Тунберг висвітлювала британські протести в Twitter.

"Британський прем'єр-міністр каже, що діти, які навчаються в школі, "втрачають час, відведений на уроки". Але знову ж таки, політичні лідери витратили 30 років на бездіяльність. І це трохи гірше", - написала вона. єдинороги

Копирайт изображения Getty Images Image caption На плакатах школярів були написи - "Глобальне потепління - це не чудово", "Не будь викопним дурнем"

Представник уряду заявив, що, хоча для молодих людей важливо брати участь у вирішенні таких питань, як зміна клімату, порушення запланованого часу уроків є шкідливим для учнів.

Національна асоціація директорів шкіл заявила, що не заохочує брати участь в таких акціях, і що "ніщо не може бути більш важливим, ніж освіта дитини".

Водночас міністр енергетики Клер Перрі сказала, що вона "неймовірно пишається" пристрастю і занепокоєністю молоді.

Вона сказала BBC: "Я підозрюю, що якби це відбувалося 40 років тому, я б також була з ними".

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що школярі "мають право відчувати себе знедоленими в порівнянні з попереднім поколінням".

Депутат від Зеленої партії Кароліна Лукас зазначила, що протести школярів -"найбільш обнадійлива подія, що сталася за роки". "Час для балачок закінчився, тепер час діяти", - додала вона.

В Шотландії демонстрантів підтримала перший міністр Нікола Стерджен, яка заявила, що такі акції - "джерело оптимізму в цьому досить темному світі".

Image caption 15-літня Скарлет, одна з організаторок протестів, заявила, що вони триватимуть, доки уряд не почує вимогу учасників і не буде встановлена "кліматична справедливість"

Image caption Мати 11-літньої Ханни Джейн написала листа директорці школи листа, аби дитину звільнили від занять на день

Копирайт изображения PA Image caption Плакати школярів заполонили центр Лондона

Image caption На Парламентській площі в Лондоні було зупинено рух

Копирайт изображения PA Image caption В Кембриджі на протест вийшли студенти

Копирайт изображения Eddie Mitchell Image caption В Брайтоні школярі пройшли маршем по вулицях міста

Image caption 9-літня Айві отримала дозвіл матері для участі у протесті в Шеффілді

Наступний загальнонаціональний протест в Британії запланований на 15 березня.

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