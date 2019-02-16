США збільшать допомогу Україні майже на півмільярда доларів
Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який збільшує допомогу Україні на цей рік на 445,7 млн доларів.
Про це повідомляє українське посольство у Вашингтоні на своїй сторінці в Facebook .
Зокрема, пакет містить і "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Саме за цим законом допомогу Україні збільшено і затверджено в обсязі майже півмільярда доларів.
Як йдеться у повідомленні, переважну частину додаткових коштів буде спрямовано на збільшення до 115 млн доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".
Раніше Пентагону вже виділили 250 млн доларів на ті самі цілі.
Таким чином загальний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році становитиме майже 695,7 млн доларів.
Рішення про суттєве збільшення допомоги Україні було ухвалене на тлі запеклих суперечок в США довкола "шатдауну" - обмеження видатків на виконавчу владу через те, що законодавчі органи відмовляються схвалити новий бюджет, який передбачає виділення коштів на будівництво "стіни" вздовж кордону з Мексикою, як того хоче президент Трамп.
Напередодні президент США підтвердив наміри запровадити надзвичайний стан на кордоні із Мексикою, аби отримати доступ до фінансування "стіни" в обхід Конгресу.
Майже рік тому, на початку березня 2018 року Агентство Міноборони США з питань співпраці в галузі безпеки (орган Пентагону, який курує співпрацю з союзниками Сполучених Штатів, зокрема передачу їм озброєнь) повідомило, що Держдепартамент підтримав рішення про передачу Україні комплексів Javelin на суму до 47 млн доларів.
Це рішення передбачало надання українській армії:
- 37 пускових установок Javelin (включно з двома ПТРК для запчастин);
- 210 ракет до них;
- тренувальні комплекси;
- тренінги з використання ПТРК та їхнього технічного забезпечення;
- послуги з транспортування.