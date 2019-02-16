США збільшать допомогу Україні майже на півмільярда доларів

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Президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законодавчих актів, який збільшує допомогу Україні на цей рік на 445,7 млн доларів.

Про це повідомляє українське посольство у Вашингтоні на своїй сторінці в Facebook .

Зокрема, пакет містить і "Закон щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік". Саме за цим законом допомогу Україні збільшено і затверджено в обсязі майже півмільярда доларів.

Як йдеться у повідомленні, переважну частину додаткових коштів буде спрямовано на збільшення до 115 млн доларів видатків для надання військово-технічної підтримки Україні за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Раніше Пентагону вже виділили 250 млн доларів на ті самі цілі.

Таким чином загальний обсяг коштів для допомоги Україні у 2019 бюджетному році становитиме майже 695,7 млн доларів.

Рішення про суттєве збільшення допомоги Україні було ухвалене на тлі запеклих суперечок в США довкола "шатдауну" - обмеження видатків на виконавчу владу через те, що законодавчі органи відмовляються схвалити новий бюджет, який передбачає виділення коштів на будівництво "стіни" вздовж кордону з Мексикою, як того хоче президент Трамп.

Напередодні президент США підтвердив наміри запровадити надзвичайний стан на кордоні із Мексикою, аби отримати доступ до фінансування "стіни" в обхід Конгресу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американські протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" (Javelin) були продемонтровані на параді у День Незалежності у серпні 2018 року

Майже рік тому, на початку березня 2018 року Агентство Міноборони США з питань співпраці в галузі безпеки (орган Пентагону, який курує співпрацю з союзниками Сполучених Штатів, зокрема передачу їм озброєнь) повідомило, що Держдепартамент підтримав рішення про передачу Україні комплексів Javelin на суму до 47 млн доларів.

Це рішення передбачало надання українській армії: