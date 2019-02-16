У США звільнений працівник відкрив вогонь на підприємстві. П'ятеро загиблих

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П'ятеро людей загинули, ще кілька були поранені під час стрілянини у промисловій зоні міста Аврора, що у штаті Іллінойс.

Поліція повідомляє, що нападника було застрелено, п'ятеро поліцейських отримали поранення. Двоє з них були доправлені до місцевих лікарень на гелікоптері.

Імена п'яти загиблих поки що не називають.

Копирайт изображения Google Maps Image caption Стрілянина сталася у промзоні передмістя Чикаго

Стрілянина сталася на території промислового підприємства в Аврорі, що приблизно у 65 км від Чикаго.

Поліція вже назвала нападника, — це Гарі Мартін. Йому 45 років. За повідомленнями, напередодні його було звільнено з роботи.

У поліції відмовилися робити припущення щодо мотивів нападника. Проте місцева газета Chicago Sun-Times наводить слова родичів нападника про те, що він був у "стані стресу" через звільнення. телекомпанія CBS також повідомила, що нападник пропрацював на підприємстві близько 15 років.

Один зі співробітників підприємства заявив телеканалу ABC7, що він бачив нападника, і впізнав у ньому колегу. Він повідомив, що у нападника був пістолет із лазерним прицілом. Проте офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли почалася стрілянина, поліція отримала одразу кілька дзвінків із закликами про допомогу

Працівник іншого підприємства, розташованого у промзоні, розповів ABC7, що він разом з іншими переховувався у туалеті під час стрілянини.

Інші свідки також намагалися укритися у сусідніх будівлях.