У США звільнений працівник відкрив вогонь на підприємстві. П'ятеро загиблих
П'ятеро людей загинули, ще кілька були поранені під час стрілянини у промисловій зоні міста Аврора, що у штаті Іллінойс.
Поліція повідомляє, що нападника було застрелено, п'ятеро поліцейських отримали поранення. Двоє з них були доправлені до місцевих лікарень на гелікоптері.
Імена п'яти загиблих поки що не називають.
Стрілянина сталася на території промислового підприємства в Аврорі, що приблизно у 65 км від Чикаго.
Поліція вже назвала нападника, — це Гарі Мартін. Йому 45 років. За повідомленнями, напередодні його було звільнено з роботи.
У поліції відмовилися робити припущення щодо мотивів нападника. Проте місцева газета Chicago Sun-Times наводить слова родичів нападника про те, що він був у "стані стресу" через звільнення. телекомпанія CBS також повідомила, що нападник пропрацював на підприємстві близько 15 років.
Один зі співробітників підприємства заявив телеканалу ABC7, що він бачив нападника, і впізнав у ньому колегу. Він повідомив, що у нападника був пістолет із лазерним прицілом. Проте офіційного підтвердження цьому наразі немає.
Працівник іншого підприємства, розташованого у промзоні, розповів ABC7, що він разом з іншими переховувався у туалеті під час стрілянини.
Інші свідки також намагалися укритися у сусідніх будівлях.