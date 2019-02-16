Меркель: Європа не має права розривати відносини з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Канцлер Ангела Меркель вважає, що молекули російського газу залишаються незмінними незалежно від того, чи потрапляють вони до Європи через Україну або ж Балтійське море

Попри докорінні зміни у відносинах з Росією після 2014 року, Європа не повинна повністю відмовлятися від співпраці з цією країною, — заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час безпекової конференції у Мюнхені.

Канцлер заявила, що хоча Німеччина підтримує Україну у конфлікті з Росією, проект "Північний потік-2", де Росія є головним учасником, також є важливим для Берліна.

"Я на боці пана Порошенка, але питання, пов'язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими", - твердить Ангела Меркель.

Газ залишається газом

Вона також вчергове повторила тезу про те, що Україна залишатиметься одним із маршрутів транспортування російського газу до Європи й після завершення будівництва другої гілки "Північного потоку":

"Європі потрібна диверсифікація джерел. Молекули російського газу залишаться молекулами російського газу незалежно від того, чи він надходить (до Європи.- Ред.) через Україну або Балтійське море".

Ще одним можливим шляхом диверсифікації джерел постачання газу пані Меркель назвала скраплений газ із США, але одразу ж знову згадала про російський газ і партнерство з Росією:

"Розумно імпортувати скраплений газ із США за розумною ціною, але ми не збираємося випускати Росію з поля зору. Геостратегічно Європа не має права розривати відносини з Росією".

Пані Меркель назвала компромісом досягнуті минулого тижня домовленості щодо поширення європейського енергетичного законодавства на газопроводи, що ідуть із третіх країн до Європи.

Рекомендації від союзників

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віце-президент США Майкл Пенс радить усім союзникам вистпити проти "Північного потоку-2"

Водночас віце-президент США Майкл Пенс, який також виступав на Мюнхенській конференції, закликав європейські країни рішучіше виступити проти реалізації "Північного потоку-2".

Він заявив, що США розглядають його як один з методів, за допомогою якого противники США намагаються внести розбрат у відносини Вашингтона із союзниками та членами НАТО, використовуючи енергетику як зброю.

Віце-президент США також заявив, що його країна "не буде просто спостерігати, як наші союзники купують зброю у наших противників".

"Ми не можемо гарантувати мир на Заході, якщо наші союзники залежать від Сходу", - наголосив пан Пенс.

"Сполучені Штати висловлюють вдячність усім нашим європейським партнерам, які зайняли рішучу позицію проти "Північного потоку-2". І ми рекомендуємо іншим вчинити так само", - заявив віце-президент США.