Меркель: Європа не має права розривати відносини з Росією
Попри докорінні зміни у відносинах з Росією після 2014 року, Європа не повинна повністю відмовлятися від співпраці з цією країною, — заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час безпекової конференції у Мюнхені.
Канцлер заявила, що хоча Німеччина підтримує Україну у конфлікті з Росією, проект "Північний потік-2", де Росія є головним учасником, також є важливим для Берліна.
"Я на боці пана Порошенка, але питання, пов'язані з "Північним потоком-2", також лишаються для мене важливими", - твердить Ангела Меркель.
Газ залишається газом
Вона також вчергове повторила тезу про те, що Україна залишатиметься одним із маршрутів транспортування російського газу до Європи й після завершення будівництва другої гілки "Північного потоку":
"Європі потрібна диверсифікація джерел. Молекули російського газу залишаться молекулами російського газу незалежно від того, чи він надходить (до Європи.- Ред.) через Україну або Балтійське море".
Ще одним можливим шляхом диверсифікації джерел постачання газу пані Меркель назвала скраплений газ із США, але одразу ж знову згадала про російський газ і партнерство з Росією:
"Розумно імпортувати скраплений газ із США за розумною ціною, але ми не збираємося випускати Росію з поля зору. Геостратегічно Європа не має права розривати відносини з Росією".
Пані Меркель назвала компромісом досягнуті минулого тижня домовленості щодо поширення європейського енергетичного законодавства на газопроводи, що ідуть із третіх країн до Європи.
Рекомендації від союзників
Водночас віце-президент США Майкл Пенс, який також виступав на Мюнхенській конференції, закликав європейські країни рішучіше виступити проти реалізації "Північного потоку-2".
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Він заявив, що США розглядають його як один з методів, за допомогою якого противники США намагаються внести розбрат у відносини Вашингтона із союзниками та членами НАТО, використовуючи енергетику як зброю.
Віце-президент США також заявив, що його країна "не буде просто спостерігати, як наші союзники купують зброю у наших противників".
"Ми не можемо гарантувати мир на Заході, якщо наші союзники залежать від Сходу", - наголосив пан Пенс.
"Сполучені Штати висловлюють вдячність усім нашим європейським партнерам, які зайняли рішучу позицію проти "Північного потоку-2". І ми рекомендуємо іншим вчинити так само", - заявив віце-президент США.