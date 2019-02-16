Копирайт изображения REUTERS Image caption Бруно Ганц був відомим актором у німецькомовному театрі та кінематографі

На 78-му році життя помер актор Бруно Ганц, який зіграв Гітлера у фільмі "Бункер" (2004).

Швейцарський актор помер у себе вдома в Цюриху в п'ятницю, 15 лютого, повідомив його агент.

Ганц був добре знаним у німецькомовному театрі та кіно. Він також грав в англомовних фільмах, зокрема у стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат".

Проте найбільшу славу актор здобув завдяки ролі Адольфа Гітлера у фільмі "Бункер". Сцена з цього фільму, де Гітлер вибухає у гніві, стала мемом і основою для тисяч пародій в інтернеті.

Фільм, який німецькою називається Der Untergang, розповідає про останні дні Гітлера в бункері в Берліні. Він зібрав близько 92 млн доларів у всьому світі.

Цей фільм став переможцем нагороди світового кіно BBC Four World Cinema Award, а також номінувався на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Втім, найбільшу славу стрічка здобула завдяки численним пародіям на останню сцену, в яких висміювали чимало новин та подій у світі.

У 2005 році Ганц розповів виданню Guardian, що готувався до цієї ролі чотири місяці, вивчаючи історичні аудіо- та відеоматеріали, зокрема й таємно зроблений запис Гітлера.

Він також спостерігав за людьми із хворобою Паркінсона, оскільки був переконаний, що диктатор страждав на цей недуг.

Однак актор казав: "Я не можу стверджувати, що зрозумів Гітлера. Навіть очевидці, які були з ним у бункері, не змогли як слід описати сутність цієї людини".

"У нього не було жалості, співчуття, розуміння стосовно того, як постраждали жертви війни", - розповідав Ганц.

Розмаїта кар'єра

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Бруно Ганц у 2014 році на церемонії нагородження премії "Золота камера" в Берліні

Загалом Бруно Ганц, який був найвідомішим швейцарським актором, мав розмаїту на ролі кар'єру. Він грав вампіра у фільмі Вернера Герцоґа "Носферату - привид ночі"(1979) та янгола у фільмі Віма Вендерса "Небо над Берліном" (1987) та його сиквелі "Так далеко, та близько!" (1993).

Не менш різноманітними були й жанри фільмів, які обирав Ганц: від нуару (фільм "Американський друг" 1977 року) до наукової фантастики (фільм "Хлопчики з Бразилії" (1978), в якому знімався Лоуренс Олів'є).

У 2008 році він зіграв у німецькій стрічці "Комплекс Баадера - Майнхоф", а свою останню роль він виконав у фільмі Ларса фон Трієра "Дім, який побудував Джек" 2018 року.

На момент смерті Бруно Ганц був власником кільця Іффланда - нагороди в галузі кінематографа і театру, яку він вважав найбільш визначною.

Ця нагорода передається від однієї людини до іншої. Поки що не відомо, кому Ганц планував її передати у випадку своєї смерті.

Повідомлялося, що в актора був рак кишківника.

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