Євробачення 2019: хто переміг у другому півфіналі нацвідбору

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У суботу, 16 лютого, стали відомі переможці другого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019.

Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.

За результатами півфіналу до фіналу національного відбору пройшли троє виконавців:

Kazka з піснею "Apart"

Freedom Jazz з піснею "Cupidon"

Anna Maria з піснею "My Road"

Загалом у другому півфіналі брали участь восьмеро виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.

Перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами у фінал пройшли:

Maruv з піснею "Siren Song"

Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston"

YUKO з піснею "Galyna Guliala"

Фінал національного відбору запланований на 23 лютого.

Серед шістьох фіналістів оберуть переможця, який і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

Сам конкурс Євробачення триватиме з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль.

Євробачення та Україна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна двічі перемагала на Євробаченні: у 2004 році перше місце посіла Руслана, у 2016 - Джамала (на фото)

Євробачення - це міжнародний проект, який проводять мовники, що мають статус членів Європейської мовної спілки.

Конкурс складається із трьох концертів: двох півфіналів і фіналу. Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами з інших країн.

При цьому представники країн "Великої п'ятірки" - так називають засновників конкурсу - Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.

Україна бере участь в "Євробаченні" з 2003 року.

Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).

Найгіршим виступом України на "Євробаченні" залишається конкурс 2005 року, який проходив у Києві. Тоді Україну представляв гурт "Ґринджоли", який зі своєю піснею "Разом нас багато" посів 19 місце.

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