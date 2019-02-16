Євробачення 2019: хто переміг у другому півфіналі нацвідбору
У суботу, 16 лютого, стали відомі переможці другого півфіналу національного відбору на конкурс Євробачення-2019.
Переможців спільно обирали члени журі, до складу якого увійшли Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов, а також телеглядачі, які підтримували учасників конкурсу шляхом СМС-голосування.
За результатами півфіналу до фіналу національного відбору пройшли троє виконавців:
Загалом у другому півфіналі брали участь восьмеро виконавців. Це Ivan Navi, Anna Maria, Kazka, Kira Mazur, Laud, Khayat, Braii та Freedom Jazz.
Перший півфінал нацвідбору на Євробачення відбувся 9 лютого. За його результатами у фінал пройшли:
- Maruv з піснею "Siren Song"
- Brunettes Shoot Blondes з піснею "Houston"
- YUKO з піснею "Galyna Guliala"
Фінал національного відбору запланований на 23 лютого.
Серед шістьох фіналістів оберуть переможця, який і представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.
Сам конкурс Євробачення триватиме з 14 по 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль.
Євробачення та Україна
Євробачення - це міжнародний проект, який проводять мовники, що мають статус членів Європейської мовної спілки.
Конкурс складається із трьох концертів: двох півфіналів і фіналу. Кожна країна окремо обирає власного представника, який згодом змагається з конкурентами з інших країн.
При цьому представники країн "Великої п'ятірки" - так називають засновників конкурсу - Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення", проходять до фіналу автоматично.
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Україна бере участь в "Євробаченні" з 2003 року.
Відтоді українські виконавці двічі вигравали конкурс (Руслана - у 2004 році і Джамала - у 2016), двічі опинялися на другому місці (Вірка Сердючка - у 2007 і Ані Лорак - у 2008) і одного разу на третьому (Злата Огнєвіч - у 2013).
Найгіршим виступом України на "Євробаченні" залишається конкурс 2005 року, який проходив у Києві. Тоді Україну представляв гурт "Ґринджоли", який зі своєю піснею "Разом нас багато" посів 19 місце.
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