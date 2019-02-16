Копирайт изображения Reuters Image caption Надав Лапід отримав "Золотого ведмедя" за фільм "Синоніми"

Найкращим фільмом одного з найпрестижніших кінофестивалів світу Берлінале стала стрічка "Синоніми" Надава Лапіда.

"Хочу подякувати людині, яка була тілом і душею цього фільму, Томасу Мерсьє, який виконав головну роль", - сказав режисер фільму, отримуючи "Золотого ведмедя".

Церемонія нагородження переможців пройшла в суботу, 16 лютого, у Берліні.

На основний конкурс було заявлено 17 фільмів, серед яких був фільм "Гарет Джонс" Агнешки Голланд про Голодомор в Україні.

Фільм "Синоніми" спільного виробництва Франції, Ізраїлю та Німеччини розповідає про ізраїльтянина на ім'я Йоав, який був демобілізований після війни і приїздить до Парижа, де намагається стати справжнім французом.

"Срібного ведмедя" отримав фільм французького режисера Франсуа Озона "Божою милістю", повідомляється на сайті фестивалю.

Цей фільм розповідає про організацію, що об'єднала чоловіків, які зазнали в дитинстві домагань з боку католицького священика.

Німецький фільм "Руйнівниця системи" Нори Фінгшайдт отримав приз Альфреда Бауера за відкриття нових перспектив в кіномистецтві.

"Срібного ведмедя" за найкращу режисуру здобула Ангела Шанелек за фільм "Я була вдома, але…"

Копирайт изображения EPA Image caption Нагорода для німецької режисерки Ангели Шанелек стала майже подарунком на День народження, який вона відзначала 14 лютого

Нагороду в категорії "Найкраща актриса" отримала Юн Мей за роль у китайському фільмі "Прощавай, сину мій". Її партнер по фільму Ван Цзінчунь здобув "Срібного ведмедя" в категорії "Найкращий актор".

Вони зіграли у стрічці про подружжя, яке переживає втрату сина, в умовах китайської політики "однієї дитини".

Нагороду за найкращий сценарій віддали сценаристам фільму "Піраньї" італійця Клаудіо Джованнезі, в якому йдеться йдеться про неаполітанську мафію і дитячі банди.

"Срібного ведмедя" за видатні досягнення в галузі кіномистецтва отримав датський оператор Расмус Відебек за роботу у фільмі "Викрадаючи коней".

Журі основного конкурсу цього року очолила Жульєт Бінош.

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