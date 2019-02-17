Собаки проти котів: кого українці люблять більше

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З 1992 року у Європі почали відзначати неофіційне свято - День кота. Особливу популярність воно отримало у Італії та Польщі, де у цей день проводять різноманітні акції на підтримку котів. Малі пухнастики мають привід для святкування й в Україні, адже за даними нежавно опублікованого дослідження коти популярніші у нас за своїх "традиційних суперників" - собак.

Про це йдеться у дослідженні компанії Kantar TNS.

Дослідники провели опитування 7 000 респондентів, віком 12-70 років, на всій території України.

Результати показали, що в цілому по Україні 48% респондентів мають котів, а 44% - собак.

Це співвідношення змінюється залежно від розміру населеного пункту: якщо у сільській місцевості собак більше ніж котів - 75 і 70%, відповідно, то у містах з населенням від 50 до 500 тисяч — собак мають тільки 27% жителів, а котів - вже 35%.

У великих містах із населенням понад 500 тисяч третина жителів мають кота (34% опитаних), а кожен п'ятий — собаку (19% опитаних).

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Дослідники також проаналізували чи залежить наявність кота або собаки від віку людини.

Результати показали, що найбільший відсоток собак і котів у людей віком 12-14 років (60%), а менше всього їх у людей віком близько 30 років.

Щоправда, і у цьому випадку котів і собак мають близько 40% опитаних.

Самотні, але з котами

Собаки та коти користуються однаковою популярністю у чоловіків (по 45%), а у жінок коти дещо популярніші за собак. Серед них котів мають 50% опитаних, а собак - 43%.

У рамках опитування дослідники вирішили перевірити гіпотезу про те, що більшість самотніх жінок із віком заводять котів.

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Для цього серед опитаних виділили групу людей, які живуть самі.

Якщо у кількості собак особливих відмінностей не виявили - "собачниками" визнали себе 35% чоловіків та 33% жінок, то у таборі "котиколюбів" були більш суттєві гендерні відмінності.

У самотніх жінок коти зустрічаються в півтора раза частіше, ніж у чоловіків. 44% проти 30%.

Цікаво, що у віці близько 30 років тільки у 20% самотніх жінок є кіт, але до 50 років цей показник зростає і досягає 55%.

"Після 30 ймовірність завести кота зростає майже на 2% щороку", - роблять висновок дослідники.

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Для чоловіків картина виявилася доволі схожою.

До 35 років тільки кожен п'ятий самотній чоловік має кота. Після цього віку показник зростає і сягає максимуму у 45 років, коли майже половина опитаних самотніх чоловіків заявили, що мають кота.

"З одного боку, ми отримали підтвердження, що сильні та незалежні жінки з віком починають заводити кішок (особливо після 30), так що, здавалося б, гіпотеза підтверджена. З іншого боку, виявилося, що чоловіки піддаються такому ж впливу котячих", - роблять висновок дослідники.

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