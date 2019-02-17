Польський прем'єр не їде в Ізраїль через коментарі про Голокост. Що сталося?

Копирайт изображения Reuters Image caption Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зустрічався з Біньяміном Нетаньяху цього місяця

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скасував поїздку до Ізраїлю після коментарів ізраїльського колеги Біньяміна Нетаньяху з приводу Голокосту.

Ізраїльські ЗМІ процитували заяви Нетаньяху про те, що під час Голокосту "поляки співпрацювали з німцями".

Згодом він уточнив, що не мав на увазі польську націю або весь польський народ.

Польща викликала ізраїльського посла і в неділю заявила, що пан Моравецький не поїде на саміт, який має відбутися у вівторок.

Ізраїль буде приймати Вишеградську четвірку, до якої належать Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина.

Представник польського уряду Джоанна Копчинська сказала: "Прем'єр-міністр Моравецький під час телефонної розмови заявив прем'єр-міністру Нетаньяху, що на саміті Польщу представлятиме міністр закордонних справ Яцек Чапутовіч".

Що сказав Нетаньяху?

Біньямін Нетаньяху перебував у Польщі з державним візитом у четвер, коли його коментарі опинилися на шпальтах таких видань, як Haaretz та Jerusalem Post.

Jerusalem Post у своїй версії використали вираз "польська нація", проте потім швидко змінили його.

В адміністрації Нетаньяху оприлюднили роз'яснення: "На брифінгу прем'єр-міністр Нетаньяху говорив про поляків, а не про польський народ або про Польщу".

Якою була реакція Польщі?

У дописі в Twitter пан Моравецький підкреслив, що під час нацистської окупації Польщі "не було польського режиму".

Посла Ізраїлю у Варшаві викликали до міністерства закордонних справ у п'ятницю.

Президент Анджей Дуда заявив, що якщо опубліковані слова Нетаньяху підтвердяться, то "Ізраїль не буде гарним місцем для зустрічі".

У неділю Моравецький оголосив про те, що скасовує візит.

Ізраїль запропонував провести зустріч Вишеградської четвірки для того, щоб зміцнити зв'язки з членами Європейського Союзу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Польща вже давно виступає проти виразів, у яких йдеться про спільну відповідальність під час нацистської окупації

В чому конфлікт?

Під час Другої світової війни Польща зазнала жорстокої окупації нацистськими та радянськими режимами, померло понад п'ять мільйонів польських громадян, з яких три мільйони були євреями.

У розмовах про Голокост, країна протягом багатьох років виступала проти терміну "польські табори смерті", вказуючи на те, що такі вирази вказують на співучасть поляків у діяльності нацистських таборів, побудованих на польській землі під час окупації.

У лютому 2018 року Польща запровадила суперечливий закон, що забороняє звинувачувати польську націю або державу у співучасті в Голокості.

Ізраїль виступив проти цього закону, і згодом Польща погодилася його змінити, прибравши трирічне ув'язнення в якості покарання за порушення.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.