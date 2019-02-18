Невідомі вивісили прапор Росії на соборі в Солсбері, де отруїли Скрипалів
Невідомі вивісили російський прапор на будівельних конструкціях навколо Солсберійського собору вранці в неділю. Прапор провисів не менше ніж годину.
Прапор Росії, який висів на північній стороні будівлі, помітили на світанку, повідомила радіостанція Spire FM. У Солсбері сонце зійшло о 7:17 за місцевим часом. Вочевидь, прапор з'явився там вночі.
Очевидець Лі Мартін розповів BBC, що побачив прапор розміром приблизно 10 на 7 метрів рано вранці.
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О 8:30 ранку прапор прибрали, уточнили в прес-службі собору. У поліції графства Вілтшир заявили, що поки рано судити, чи є в події склад злочину — поліцейські вивчають записи з камер відеоспостереження.
Настоятель собору Ніколас Попадопулос назвав появу російського прапора "видатною дурістю".
"Це ... принижує величезні особисті трагедії й збиток, нанесений Солсбері безпрецедентними атаками нервово-паралітичною речовиною минулого року", - заявив священик.
"На щастя, його вже прибрали. Яка дурна витівка — знущатися з серйозних подій, які пережив торік Солсбері", - написав член британського парламенту Джон Глен, обраний від Солсбері.
Тим часом посольство Росії в Лондоні назвало подію "добротною провокацією".
"Якщо встановлення російського прапора на соборі відповідає дійсності, то виглядає це, на наш погляд, як добротна провокація", - сказав представник посольства агентству "РИА Новости".
Собор здобув додаткову популярність на тлі скандалу з отруєнням екс-співробітника спецслужб Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері минулої весни.
Двоє росіян, яких британська поліція назвала підозрюваними в цьому злочині, заявили в ефірі російських ЗМІ, що метою їх поїздки до цього міста був якраз "Собор у Солсбері".
Скрипалі пройшли тривале лікування, і їх життя вдалося врятувати, хоча за повідомленнями деяких ЗМІ стан Сергія Скрипаля останнім часом погіршився.
Також вижив поліцейський Нік Бейлі, який отримав дозу токсичної речовини, коли надавав першу допомогу Скрипалям.
Однак в інциденту були й інші трагічні наслідки. 30 червня в місті Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 45-річного Чарлі Роулі й 44-річна Дон Стерджесс.
Пізніше з'ясувалося, що вони піддалися впливу речовини тієї ж групи, яку використали для отруєння Скрипалів. Дон Стерджесс померла 8 липня 2018 року.
Москва послідовно заперечувала будь-яку участь у нападах у Солсбері, які, за словами прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей, "майже напевно" санкціонувала Росія.
Собор у Солсбері побудований в XIII-XIV століттях і є популярною туристичною пам'яткою в Британії. Там зберігається копія Великої хартії вольностей (Magna Carta). Восени 2018 роки її намагалися викрасти.
Напередодні Нового року російський державний телеканал RT розіслав своїм партнерам шоколадну модель собору у Солсбері як святковий подарунок. Такий вчинок викликав критику влади міста та членів парламенту країни.
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