Скандал через веснянки. Як реклама Zara розбурхала соцмережі Китаю

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лі Цзінвень

Китайські соцмережі вибухнули через нову рекламу іспанського бренду одягу Zara: користувачів обурили веснянки на обличчі місцевої моделі. Що з ними не так?

Героїня реклами - модель Лі Цзінвень. Китайське видання Global Times пише, що веснянки роблять її зовнішність особливою, адже серед населення КНР це справжня рідкість.

Проте, як виявилося, далеко не всі китайці вважають цю особливість перевагою. Чимало користувачів місцевих соцмереж називають веснянки потворними і критикують Zara за те, що компанія поширює хибні уявлення про китайську красу.

Впродовж багатьох років "золотим" стандартом краси в Китаї - так само, як і в інших країнах Азії - була чиста бездоганна шкіра. Відповідно, появу моделі з веснянками в рекламі відомої компанії багато хто сприйняв мало не як образу всього китайського народу.

Частина користувачів обурюється, що Zara зобразила китайців у ненайкращому, на їхній погляд, світлі, але є й ті, хто йдуть ще далі і навіть припускають, що поширення "жахливих" фотографій моделі з веснянками може призвести до того, що жителі західних країн проявлятимуть расизм щодо китайських жінок.

"Я ненавиділа свої веснянки"

Впродовж останніх років Лі Цзінвень здобула чималий успіх у світі моди: дівчина встигла попрацювати зі всесвітньо відомими брендами - зокрема Calvin Klein и H&M.

Вона поки що не коментувала сканадал навколо своєї участі в рекламі Zara, проте раніше Цзінвень зізнавалася, що в дитинстві комплексувала через веснянки.

"Коли я була маленькою, я дійсно ненавиділа їх, адже в азіатів веснянок, як правило, немає", - розповідала вона в розмові з журналістами видання Vogue.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лі Цзінвень на Тижні моди в Нью-Йорку, 2017 рік

"У старших класах школи я завжди намагалася приховати їх, але тепер все нормально. Вони мені подобаються, і цього достатньо", - додає модель.

Представник Zara, коментуючи скандал, зауважив, що реклама, про яку йде мова, знімалася для споживачів в усьому світі, а не конкретно для китайської аудиторії. Він заперечив, що іспанська компанія хотіла очорнити китайську красу.

"Естетичні уявлення іспанців трохи інші, - кажуть в Zara. - Наших моделей фотографували "як є", їхні знімки не обробляли і не змінювали".

"Китайський комплекс неповноцінності"

Попри масову критику нової реклами, серед китайських користувачів є й ті, хто заступився за Лі Цзінвень і привітав рішення Zara не видаляти веснянки на її обличчі за допомогою Photoshop.

"Ця китайська модель стала жертвою дискримінації з боку своїх же співвітчизників", - дивується один з користувачів, що став на її захист.

"Що це за китайський комплекс неповноцінності?", - цікавиться інший.

Багато хто подякував Zara за популяризацію "природної краси" і висловив сподівання, що незабаром уявлення китайського суспільства про те, що вважати красивим, а що ні, зміняться.

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