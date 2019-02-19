Британка впала в кому уві сні. Коли прокинулась, дізналася, що народила

Копирайт изображения SWNS Image caption Ебоні Стівенсон разом з донькою

Жителька Великої Британії впала в кому після того, як відчула головний біль і лягла спати. Чотири дні потому вона прийшла до тями і дізналася, що стала мамою.

18-річна Ебоні Стівенсон з міста Олдхем не підозрювала, що носить дитину, коли через погане самопочуття лягла спати.

Після того, як в неї трапилася серія спазмів, її терміново доправили до лікарні, де лікарі провели обстеження і дізналися, що дівчина вагітна.

Її ненароджена дитина була схована в одній з маток. У Стівенсон діагностували рідкісну аномалію розвитку цього органу, коли він роздвоюється.

Поки в одній з маток розвивався плід, менструальний цикл в іншій не припинявся.

Матка з плодом була розташована ближче до спини - саме тому Стівенсон не помічала, що вагітна.

Дівчина прийшла до тями за кілька днів і дізналася, що стала мамою дівчинки.

"Це справжнє чудо"

Для Ебоні Стівенсон це перша дитина. Вона вже дала своїй доньці ім'я - Елоді. Пережитий досвід дівчина називає неймовірним.

"Побачити свою дитину було чимось настільки нереальним… У той момент я почувалася так, ніби залишила своє тіло", - згадує вона.

"Це справжнє чудо, я б не проміняла Елоді ні на що в цьому світі", - додає пані Стівенсон.

Лікарі кажуть, що причиною судом, які у неї виникли, є прееклампсія. Це ускладнення, яке зазвичай трапляється після 20 тижня вагітності і характеризується серйозним порушенням артеріального тиску.

Лікарі повідомили маму пані Стівенсон, що її донька вагітна, і що їм доведеться робити кесарів розтин.

"Попри мої слова про те, що Ебоні просто не може бути вагітною, медпрацівники наполягали на протилежному. Я була шокована, коли виявилося, що вони були праві", - розповідає мама Ебоні Стівенсон.

"Вони припускають, що саме спазми змусили дитину рухатися, що і зробило плід видимим", - додає вона.

Сама мама новонародженої дівчинки каже, що спочатку не повірила в те, що це справді її дитина: "Я попросила лікарів забрати її - я була настільки розгублена, що думала, це якась помилка".

"Але моя мама все мені пояснила - вже тоді я попросила повернути мені моє маля".

Лікарі припускають, що на момент кесаревого розтину термін вагітності складав близько 9 місяців. Такий висновок слідує з ваги навонародженої - близько 3,4 кілограма.

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