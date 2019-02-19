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Посольство України у США звернулось до низки американських кінотеатрів із закликом не проводити показ фільму "Т-34".

В опублікованому у Facebook повідомленні посольство називає фільм "пропагандистським".

"Посольство закликало кінотеатри відмовитись від демонстрації фільму, який відкрито поширює та популяризує сучасну агресію Російської Федерації у світі, жертвою якої стала і Україна", - заявило посольство.

У повідомленні підкреслюється, що для популяризації агресії у фільмі використовується історична "пам'ять про героїв Другої світової війни".

Посольство подякувало представникам української громади в США, яким вже вдалось зупинити покази фільму у своїх містах.

Дипломати закликали активістів також звернутись до місцевих кінотеатрів із закликом про заборону показу кінострічки.

Посольство навело перелік із 14 кінотеатрів, де планують показувати кіно.

За повідомленням російських ЗМІ, раніше показ фільму скасували у двох незалежних кінотеатрах у Бостоні та Сан-Франциско.

"Активісти залякали дзвінками й імейлами власника приватного кінотеатру, попри те, що ми вже показували тут кілька фільмів, і все було добре", - цитує російський "ТАСС" слова представника компанії-прокатника фільму.

Про що фільм

Дія фільму "Т-34" режисера Олексія Сидорова відбувається в роки Другої світової війни. У ньому розповідають історію радянського танкіста, який в ході бою потрапляє в полон і намагається втекти з концтабору на захопленому танку Т-34.

Копирайт изображения Facebook/T34film

За даними популярного порталу imdb, фільм має рейтинг 6,2 з 10 балів.

У відгуках користувачі пишуть, що фільм є "російською пропагандою", також говорять, що враження картина залишає хороше, хоче й не має "глибини" сюжету.

Інші відзначають фантастичність сюжету, за яким головний герой з екіпажем танку намагається втекти з Німеччини на територію контрольованого ж нацистами протекторату Чехії та Моравії.

Російський кінокритик Антон Долін у своєму огляді для російського порталу Meduza зазначив, що "T-34" майже очистили від "пропагандистської та ідеологічної складової".

Водночас, за його словами, серед членів екіпажу першого танка, який за сюжетом майже відразу гине, крім головного героя росіянина є "боязкий українець" і "ґрунтовний мехвод (механік-водій) білорус".

Бюджет картини, яка вийшла у прокат на початку року, склав 10 мільйонів доларів.

Фільм зняли за підтримки державного бюджету Росії, а одним із продюсерів виступив американсько-британський мільярдер Леонард Блаватнік, який народився в Одесі.

У січні державний Фонд кіно Росії повідомив, що стрічка стала найкасовішим фільмом за період новорічних свят у Росії.

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