Помер моряк з відомої фотографії "Поцілунок на Таймс-сквер"

Копирайт изображения AFP Image caption Знамените фото з'являлося на виставках у всьому світі

У віці 95 років помер американський моряк Джордж Мендонса, якого сфотографували, коли він цілував незнайомку на Таймс-Сквер у Нью-Йорку під час святкування завершення Другої світової війни.

Фотографія Джорджа Мендонси, який цілує 21-річну Грету Ціммер Фрідман у День перемоги над Японією, стала однією з найвідоміших світлин того часу.

Це була одна з чотирьох фотографій, які зняв Альфред Ейзенштадт у рамках серії світлин зі святкувань для журналу "Life".

Грета Фрідман померла у 2016 році, коли їй було 92 роки.

Донька пана Мендонси Шерон Моллер розповіла, що її батько помер після падіння в будинку для літніх людей у неділю, 17 лютого, в містечку Міддлтаун в американському штаті Род-Айленд.

Знаменита світлина

Альфред Ейзенштадт не повідомив імена незнайомців зі свого фото. Лише через багато років було доведено, що на світлині - саме Джордж Мендонса та Грета Фрідман.

Фотограф розповідав, як 14 серпня 1945 року моряк біг вулицею і хапав кожну дівчину, яку бачив.

"Я біг попереду нього зі своєю "Лейкою" і дивився через плече, але жодна з фотографій мене не влаштовувала", - писав митець у книзі "Ейзенштадт про Ейзенштадта".

"Аж раптом, неначе блискавка, я побачив, як він схопив когось у білому. Я повернувся і клацнув у той момент, коли моряк поцілував медсестру. Якби вона була в темній сукні, я б ніколи не зробив це фото", - розповідав фотограф.

Грета Фрідман, яка працювала помічницею стоматолога, казала, що не знала про світлину до 1960-х років.

"Це був не зовсім поцілунок, - згадувала вона. - Це був просто хтось, хто святкував. У цьому не було нічого романтичного".

Пан Мендонса служив у Тихоокеанському флоті і був у відпустці, коли було зроблене фото.

Втім, не всі захоплюються цією світлиною. Хоча ця фотографія стала символом загальної атмосфери святкувань у США в день, коли було оголошено про капітуляцію Японії, дехто вважає її свідоцтвом випадку сексуального насильства.

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