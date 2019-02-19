Місія ОБСЄ твердить, що помітила російський літак над Донбасом

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 був розроблений у 1950-х роках у Радянському Союзі (архівне фото)

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 15 лютого заявила, що помітила над непідконтрольною Києву територією Донбасу російський стратегічний бомбардувальник. Про це повідомляється у звіті місії, оприлюдненому 18 лютого.

Літак начебто пролітав поблизу Донецька в кількох напрямках. Представники місії кажуть, що це, ймовірно, був Ту-95 або Ту-142.

Як повідомили BBC News Україна у прес-центрі Операції об'єднаних сил, українська сторона наразі не має такої інформації від розвідки.

Поява бомбардувальника у тому регіоні може бути пов'язана з початком військових навчань у Південному військовому окрузі Російської Федерації, що межує з територією України, вважають в прес-центрі ООС.

Там кажуть, що російські літаки з'являлися над територією Донбасу в 2014 році, але останнім часом їх не помічали.

"15 лютого о 10.00, перебуваючи на південно-західній околиці н. п. Старобешеве (непідконтрольний уряду, 32 км на південний схід від Донецька), патруль СММ зафіксував літаючий об'єкт, на південний схід від своєї позиції, що пролітав з південного заходу на північний схід", - зазначено у звіті ОБСЄ.

За допомогою оптичних засобів спостереження команда СММ визначила, що це був літак з чотирма турбогвинтовими двигунами та стріловидним крилом, ймовірно Ту-95 чи Ту-142, йдеться у звіті.

Того ж дня з 10:50 до 11:10 спостерігачі бачили неподалік від села Любівка на Донеччині той самий або подібний літак, який пролітав з півночі на південь і у зворотному напрямку.

Командування Повітряних сил ЗСУ не підтвердило інформацію про літак над районом проведення ООС.

"Перевіривши вище вказану інформацію повідомляємо, що вона не відповідає дійсності", - зазначили у відомстві.

Там додали, що готові швидко та вчасно реагувати на будь-яку агресію з повітря.

Як повідомляло раніше Міністерство оборони РФ, у навчаннях, які зараз тривають в Південному військовому окрузі, беруть участь 7 тисяч військових і близько 2 тис. одиниць військової техніки, зокрема і понад 50 літаків та гелікоптерів.

Літак Ту-95 - стратегічний бомбардувальник-ракетоносець, розроблений і прийнятий на озброєння в Радянському Союзі у 1950-х роках.

Цей літак може перевозити великий вантаж бомб та ракет на великі відстані.

Ту-95 перебуває на озброєнні в Російської Федерації як носій крилатих ракет, в тому числі найновіших X-101, що мають дальність 5500 км.

Ту-142 є модернізованою версією літака Ту-95, використовується ВМФ Російської Федерації для дальньої візуальної або радіотехнічної розвідки.

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