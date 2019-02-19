П'ять порад Туска Україні: без "наркотиків" популізму і націоналізму

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Голова Європейської Ради Дональд Туск виступив у парламенті України і дав політикам та громадянам п'ять порад. Він також подякував українцям за віру в єдину Європу.

Спеціальне засідання парламенту було присвячене п'ятим роковинам початку російської агресії проти України.

Пан Туск заявив, що "немає Європи без України" і зазначив, що українців не потрібно вчити бути європейцями.

Дональд Туск дав п'ять порад українцям, уточнивши, що це якраз не повчання.

"Знаю, що маєте досить мудрагелів, які краще за вас знають, як має виглядати Україна", - сказав політик, додавши, що лише висловлює дружні міркування.

1. Сперечайтесь у міру

За словами Дональда Туска, історія України й Польщі демонструє, що внутрішні конфлікти є найбільшим подарунком для "тієї третьої країни", вочевидь маючи на увазі Росію.

Image caption Дональд Туск напередодні виборів закликав українців залишатись єдиними у найважливіших питаннях

Він нагадав, що Україна має опонентів і у Європі, які лише шукають привід для погіршення стосунків між Брюсселем і Києвом.

"Різкий конфлікт між вами може виявитись саме таким приводом", - попередив Дональд Туск.

"Сперечайтесь в міру і лишайтеся єдині в справах, які мають найважливіше значення для України".

2. Не піддайтесь "наркотику" націоналізму і популізму

"Оминіть спокуси радикального націоналізму і популізму, як ви це робили досі", - сказав Дональд Туск.

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За його словами, відповіддю на націоналізм одних зазвичай стає націоналізм інших. Це призводить до конфліктів.

"Основи об'єднаної Європи - це примирення замість реваншизму, солідарність замість егоїзму, історична правда замість пропаганди", - сказав він.

Політик вважає, популізм є спокусливим для тих, хто має комплекси та почуває себе слабкими, а українці мають усі підстави почуватися "гордими й сильними".

"Україна надто велика, аби для почуття величі потребувати наркотику популізму", - сказав він.

3. Бережіть демократичні цінності

Голова Європейської Ради закликав українців не вірити тим, хто говорить, що час демократії, заснованої на правах людини, повазі до меншин, свободі думки та слова, пройшов.

Він підкреслив, що авторитарна демократія не має замінити свободу.

За словами Дональда Туска, саме захищаючи цінності демократії, загинули герої Революції гідності.

4. Будуйте разом доброчесну державу

"Не буду тут усім читати лекцію про корупцію", - сказав голова Європейської Ради.

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Він попросив політиків повірити, що чесність і прозорість влади потрібна не тому, що це "вимога Європейського Союзу", а тому що цього потребують громадяни.

5. Повірте у молодь

Пан Туск розповів, що у Брюсселі зустрічався з групою молоді, серед яких були й українці.

"Їхнє покоління вже готове взяти на себе відповідальність за майбутнє України. Власне вони і є цим майбутнім", - сказав він.

Дональд Туск підкреслив, що п'ять років тому молодь України склала свій іспит, "заплативши найвищу ціну".

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