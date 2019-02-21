Як добре ви знаєте українську мову? Тест
- 21 лютого 2019
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До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, BBC News Україна підготувала для вас тест.
Ми обрали десять слів, які ви навряд чи щодня чуєте в побуті. Спробуйте правильно визначити їх значення.
Гайда!
Фото - УНІАН