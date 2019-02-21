Як добре ви знаєте українську мову? Тест

До Міжнародного дня рідної мови, який відзначають 21 лютого, BBC News Україна підготувала для вас тест.

Ми обрали десять слів, які ви навряд чи щодня чуєте в побуті. Спробуйте правильно визначити їх значення.

Гайда!

Фото - УНІАН