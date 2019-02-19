Помер модельєр Карл Лагерфельд

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На 86 році життя помер німецький модельер Карл Лагерфельд. Про це у вівторок, 19 лютого, повідомляють французькі ЗМІ.

Карл Лагерфельд народився 10 вересня 1933 року в Гамбурзі. У середині 1950-х років він перебрався до Парижа, де навчався в Синдикаті високої моди. Згодом почав співпрацювати з компаніями Chloe и Fendi.

У 1983 році Лагерфельд став художнім директором дому моди Chanel, з яким співпрацював до кінця життя. Він також випускав одяг під власним брендом.

Протягом останніх тижнів Лагерфельд скаржився на погане самопочуття і пропустив кілька фешн-шоу.

Справжнє прізвище Лагерфельда - Лагерфельдт. Свого часу модельєр змінив його, бо вважав, що нове звучатиме "більш комерційно".

Після переїзду до Парижа він працював асистентом відомого французького модельєра П'єра Бальмена.

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