Забужко отримала Шевченківську премію, але не "літературну". А яку і в чому справа

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Оксану Забужко нагородили Шевченківською премією. Щоправда, не в літературній номінації, як про це повідомили деякі ЗМІ і соцмережі. Пояснюємо, в чому справа і хто переміг.

Попри те, що роботи на конкурс подавалися в шістьох номінаціях, цього року переможці визначилися в п'ятьох.

Лауреата в категорії "Література" не оголошуватимуть. Про це у розмові з BBC News Україна повідомив член комітету премії Ростислав Семків.

Він пояснив, що для затвердження лауреата його кандидатуру мають підтримати принаймні три чверті членів комітету. Цього року необхідної кількості голосів не набрав жоден з номінантів.

"В номінації "Література" переможця оголошено не буде. Щоб він був, треба, щоб за нього проголосувала абсолютна більшість комітету. В цій категорії цього року такого не сталося", - каже пан Семків.

Він додав, що це не перший подібний випадок в історії Шевченківської премії: "Таких прецедентів було доволі багато. Тобто це ніяка не сенсація, таке трапляється не вперше".

За що нагородили Забужко?

Ось як виглядає цьогорічний список лауреатів Шевченківської премії:

"Публіцистика, журналістика": Оксана Забужко та Богдан Горинь

"Музичне мистецтво": Володимир Шейко

"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник

"Кіномистецтво": Роман Бондарчук

"Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський

В українських ЗМІ та соцмережах розповсюдили інформацію, що Оксана Забужко отримала Шевченківську премію у начебто об'єднаній номінації "Література, публіцистика, журналістика", але це не так.

Українську письменницю відзначили за її публіцистичний доробок, а саме - за збірник "І знов я влізаю в танк… Вибрані тексти 2012-2016: статті, есе, інтерв'ю, спогади".

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У 2016 році ця ж книга вже здобувала відзнаку "Літакцент року" в категорії "Есеїстика".

"І знов я влізаю в танк…" - це збірка статей, інтерв'ю і спогадів Оксани Забужко, написаних у часи президентства Віктора Януковича, подій Майдану і розгортання військового конфлікту Сході України.

Теми текстів, що увійшли до книги, - найрізноманітніші: від роздумів про вбивство Оксани Макар до аналізу релігійних аспектів війни на Донбасі.

В "Літературі" переможця немає. А хто був серед номінантів?

Конкурс в кожній номінації - зокрема і в літературній - проходив у кілька турів. До останнього етапу в категорії "Література " потрапили п'ятеро претендентів.

Леонід Кононович ("Чигиринський сотник")

Дмитро Лазуткін ("Артерія")

Катерина Мотрич ("Трьохсотлітня Голгофа. Фавор")

Ірен Роздобудько ("Прилетіла ластівочка")

Сергій Татчин (Книга поезій "Любити", триптих: "Вінницька абетка", "Місто на В", "Південний пух")

Якби одного з них підтримала абсолютна більшість членів комітету премії, його б і оголосили лауреатом Шевченківської премії. Проте цього так і не сталося.

Ростислав Семків у розмові з BBC відмовився розкривати, як розділилися голоси членів комітету і на чиєму боці була перевага.

Як подаються на конкурс і хто визначає переможців?

Копирайт изображения Уніан Image caption Церемонія нагородження лауреатів Шевченківської премії відбудеться у березні

За правилами конкурсу, твори на здобуття Шевченківської премії можуть висувати або самі члени комітету премії, або експерти, список яких комітет окремо затверджує для кожної номінації, або культурні інституції.

Кожен учасник конкурсу може претендувати на перемогу лише в одній категорії.

На здобуття премії можна подавати роботи, оприлюднені в завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення.

Переможців конкурсу визначає комітет Шевченківської премії, склад якого затверджує президент України. Нинішній склад комітету діє з 2016 року, до нього входять 25 діячів культури, культурологів, літературознавців, журналістів.

Серед них - письменник Сергій Жадан, режисери Мирослав Слабошпицький і Сергій Буковський, журналіст Юрій Макаров, актриса Наталія Сумська, співак Тарас Петриненко, куратор і галерист Тетяна Тумасян.

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