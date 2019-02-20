Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив центр Разумкова.

Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за коміка готові проголосувати 19%.

Далі ідуть Петро Порошенко, який має підтримку 16,8% респондентів, та Юлія Тимошенко - 13,8%.

Але різниця між ними близька до статистичної похибки.

Дуже близькі результати показали Анатолій Гриценко та Юрій Бойко - 7,3 і 7,1%, відповідно.

Від них відстав Олег Ляшко який має підтримку 4,8% опитаних. Решта кандидатів набирають менше 3%.

Опитування проводили 7 - 14 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних частин Сходу. Всього опитали 2016 респондентів.

Похибка дослідження не перевищує 2,3%.

Схожий розклад сил показували і попереднє соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, яке оприлюднили в лютому.

Дослідження також показувало значний відрив трійки лідерів виборчих перегонів.

Детальніше з ним можна ознайомитися тут:

Боротьба у другому турі

Соціологи також заміряли настрої громадян щодо другого туру виборів.

Учасникам опитування запропонували три пари кандидатів.

За їхніми даними, Володимир Зеленський зі значним відривом обходить у другому турі і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.

Актора підтримують на 13 і 10% більше респондентів, відповідно.

У парі Порошенко-Тимошенко більше симпатій респондентів отримала лідерка "Батьківщини" (22,4% проти 20%).

Кому довіряють

Соціологи попросили респондентів відзначити, яким інституціям вони абсолютно довіряють, а кому ні.

Результати показали, що найбільше українці довіряють Збройним силам (15,2%), церкві (14,7%), волонтерам (13,8%) і рятувальникам (12,8%).

Найменший рівень довіри мають: ЗМІ Росії (56,8% не довіряють), чиновникам (46,1%), Верховна Рада (45,4%), уряд (41,7%), президент та політичні партії (по 41,1%).

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