Вибори 2019: Зеленський, Порошенко, Тимошенко - трійка лідерів рейтингів відірвалась від опонентів
Володимир Зеленський лідирує у свіжому президентському рейтингу, який оприлюднив центр Разумкова.
Серед тих респондентів, які визначилися зі своїм вибором, за коміка готові проголосувати 19%.
Далі ідуть Петро Порошенко, який має підтримку 16,8% респондентів, та Юлія Тимошенко - 13,8%.
Але різниця між ними близька до статистичної похибки.
Дуже близькі результати показали Анатолій Гриценко та Юрій Бойко - 7,3 і 7,1%, відповідно.
Від них відстав Олег Ляшко який має підтримку 4,8% опитаних. Решта кандидатів набирають менше 3%.
Опитування проводили 7 - 14 лютого в усіх регіонах, крім Криму та непідконтрольних частин Сходу. Всього опитали 2016 респондентів.
Похибка дослідження не перевищує 2,3%.
Схожий розклад сил показували і попереднє соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, яке оприлюднили в лютому.
Дослідження також показувало значний відрив трійки лідерів виборчих перегонів.
Детальніше з ним можна ознайомитися тут:
Боротьба у другому турі
Соціологи також заміряли настрої громадян щодо другого туру виборів.
Учасникам опитування запропонували три пари кандидатів.
За їхніми даними, Володимир Зеленський зі значним відривом обходить у другому турі і Петра Порошенка, і Юлію Тимошенко.
Актора підтримують на 13 і 10% більше респондентів, відповідно.
У парі Порошенко-Тимошенко більше симпатій респондентів отримала лідерка "Батьківщини" (22,4% проти 20%).
Кому довіряють
Соціологи попросили респондентів відзначити, яким інституціям вони абсолютно довіряють, а кому ні.
Результати показали, що найбільше українці довіряють Збройним силам (15,2%), церкві (14,7%), волонтерам (13,8%) і рятувальникам (12,8%).
Найменший рівень довіри мають: ЗМІ Росії (56,8% не довіряють), чиновникам (46,1%), Верховна Рада (45,4%), уряд (41,7%), президент та політичні партії (по 41,1%).
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