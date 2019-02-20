Samsung представила нові моделі: телефон, що гнеться, та новітній Galaxy S10

Копирайт изображения Getty Images

Південнокорейська компанія Samsung представила нові моделі лінійки смартфонів Galaxy. Разом з популярною моделлю презентували ще чотири, одна з яких згинається навпіл, як аркуш паперу. Galaxy Fold почнуть продавати 26 квітня, він ризикує стати найдорожчим телефоном масового виробництва: стартова ціна - 1980 доларів.

На цей раз смартфони представили на двох презентаціях, які пройшли одночасно в Лондоні і Сан-Франциско. Попередні замовлення приймають з 21 лютого, а в магазинах Європи і США телефони з'являться 8 березня.

Головний пункт програми - Samsung Galaxy S10. Це нова модель Samsung і представник десятого покоління телефонів компанії. Розмір діагоналі його екрана - 6,1 дюйма, як у iPhone XR. Заряджається телефон через порт USB Type C, або через бездротову зарядку.

У Galaxy S10 - три камери на задній поверхні (12, 16, і 13 мегапікселів; звичайний, ширококутний і ультраширококутний об'єктив) і одна на передній. Місткість батареї - 3500 мАг. Кількість місця для зберігання файлів може досягати терабайта (1024 гігабайт). Це не прорив - ще в 2018 році першим телефоном з терабайтом пам'яті став китайський Smartisan R1.

Крім флагманського S10 компанія представила модифіковані моделі. Найбільше публіку заінтригував телефон Galaxy Fold, який складається як книга.

Телефон дійсно виглядає свіжо. "Книгу" можна читати як ззовні, так і розгорнувши. Роздільна здатність екрану - 1536 x 2152 пікселів, співвідношення сторін - 16:10. Роздрібна ціна телефону, як повідомляли раніше, становитиме від 1600 до 2000 доларів в залежності від специфікацій.

Копирайт изображения SAMSUNG Image caption Розробники розповіли, що Galaxy Fold зможе розгортатися до розмірів планшету і на ньому можна буде одночасно користуватися трьома додатками

Galaxy S10 Plus - модель з великим екраном, вочевидь буде претендувати на той же сегмент ринку, що iPhone XS з великим екраном, який вийшов в минулому році.

Galaxy S10е буде бюджетною моделлю телефону.

Найбільші виробники смартфонів, і Samsung серед них, почали новий рік з поганих новин. Спочатку Apple несподівано погіршила прогноз продажів, а потім Samsung здивувала усіх похмурим попередженням про те, що справи йдуть гірше, ніж очікувалося, і поліпшення не варто чекати до весни.

Вважають, що це відбувається через торговельну війни між США і Китаєм, яка уповільнює зростання китайської економіки.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.