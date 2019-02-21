У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards 2019: список переможців
У Лондоні роздали нагороди найпрестижнішої британської музичної премії Brit Awards.
По дві нагороди отримали Кельвін Гарріс та гурт "The 1975", останньому з яких дістався найпрестижніший приз - "Альбом року".
Американська співачка Пінк здобула нагороду за визначний внесок у музику, ставши першою жінкою соло-виконавицею, що коли-небудь отримувала цю нагороду.
Розчаруванням обернулася церемонія для співачки Енн-Марі, яка мала чотири номінації, але в жодній категорії не перемогла.
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А ось і повний список переможців.
Британський альбом року
- Переможець: The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships
- Anne-Marie - Speak Your Mind
- Florence + The Machine - High As Hope
- George Ezra - Staying At Tamara's
- Jorja Smith - Lost & Found
Найкраща британська виконавиця
- Переможець: Jorja Smith
- Anne-Marie
- Florence + The Machine
- Jess Glynne
- Lily Allen
Співачка Джесс Глінн не отримала нагороди, але вразила глядачів зворушливим виступом про прийняття себе.
Вона дивилася просто в камеру, знімаючи накладні вії та змиваючи макіяж, співаючи: "У четвер я не буду фарбуватися, тому що достатньо того, якою я є".
Згодом до неї на сцені приєдналися інші жінки, зокрема американська співачка H.E.R.
Найкращий британський виконавець
- Переможець: George Ezra
- Aphex Twin
- Craig David
- Giggs
- Sam Smith
Найкраща британська група
- Переможець: The 1975
- Arctic Monkeys
- Gorillaz
- Little Mix
- Years & Years
Британський прорив року
- Переможець: Tom Walker
- Ella Mai
- Idles
- Jorja Smith
- Mabel
Вибір критиків
- Переможець: Sam Fender
- Lewis Capaldi
- Mahalia
Найкращий британський сингл
- Переможець: Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss
- Anne-Marie - 2002
- Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo
- Dua Lipa - IDGAF
- George Ezra - Shotgun
- Jess Glynne - I'll Be There
- RAMZ - Barking
- Rudimental - These Days
- Siagla and Paloma Faith - Lullaby
- Tom Walker - Leave A Light On
Найкращий британський відеокліп
- Переможець: Little Mix ft Nicki Minaj - Woman Like Me
- Anne-Marie - 2002
- Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss
- Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo
- Dua Lipa - IDGAF
- Jax Jones ft Ina Wroldsen - Breathe
- Jonas Blue ft Jack & Jack - Rise
- Liam Payne and Rita Ora - For You
- Rita Ora - Let Me Love You
- Rudimental - These Days
Найкращий іноземний виконавець
- Переможець: Drake
- Eminem
- Kamasi Washington
- Shawn Mendes
- Travis Scott
Найкраща іноземна виконавиця
- Переможець: Ariana Grande
- Camila Cabello
- Cardi B
- Christine & The Queens
- Janelle Monae
Найкращий іноземний гурт
- Переможець: The Carters
- Brockhampton
- First Aid Kit
- Nile Rodgers & Chic
- Twenty One Pilots
Brits Global Success Award
- Переможець: Ед Ширан
Британський продюсер року
- Переможець: Кельвін Гарріс
Визначний внесок у музику
- Переможець: Pink
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