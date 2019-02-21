Копирайт изображения Reuters Image caption Церемонію нагородження відкрив актор Г'ю Джекмен піснею з фільму "Найвеличніший шоумен"

У Лондоні роздали нагороди найпрестижнішої британської музичної премії Brit Awards.

По дві нагороди отримали Кельвін Гарріс та гурт "The 1975", останньому з яких дістався найпрестижніший приз - "Альбом року".

Американська співачка Пінк здобула нагороду за визначний внесок у музику, ставши першою жінкою соло-виконавицею, що коли-небудь отримувала цю нагороду.

Розчаруванням обернулася церемонія для співачки Енн-Марі, яка мала чотири номінації, але в жодній категорії не перемогла.

А ось і повний список переможців.

Британський альбом року

Переможець: The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships

Anne-Marie - Speak Your Mind

Florence + The Machine - High As Hope

George Ezra - Staying At Tamara's

Jorja Smith - Lost & Found

Найкраща британська виконавиця

Переможець: Jorja Smith

Anne-Marie

Florence + The Machine

Jess Glynne

Lily Allen

Співачка Джесс Глінн не отримала нагороди, але вразила глядачів зворушливим виступом про прийняття себе.

Вона дивилася просто в камеру, знімаючи накладні вії та змиваючи макіяж, співаючи: "У четвер я не буду фарбуватися, тому що достатньо того, якою я є".

Згодом до неї на сцені приєдналися інші жінки, зокрема американська співачка H.E.R.

Найкращий британський виконавець

Переможець: George Ezra

Aphex Twin

Craig David

Giggs

Sam Smith

Найкраща британська група

Переможець: The 1975

Arctic Monkeys

Gorillaz

Little Mix

Years & Years

Копирайт изображения EPA Image caption Якби вручали нагороди за костюм на червоній доріжці Brit Awards, переможцем став би дизайнер Даніель Лісмор

Британський прорив року

Переможець: Tom Walker

Ella Mai

Idles

Jorja Smith

Mabel

Вибір критиків

Переможець: Sam Fender

Lewis Capaldi

Mahalia

Копирайт изображения PA Image caption Англійський виконавець Сем Фендер пообіцяв поставити свою нагороду на поличці в маминій квартирі

Найкращий британський сингл

Переможець: Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss

Anne-Marie - 2002

Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo

Dua Lipa - IDGAF

George Ezra - Shotgun

Jess Glynne - I'll Be There

RAMZ - Barking

Rudimental - These Days

Siagla and Paloma Faith - Lullaby

Tom Walker - Leave A Light On

Найкращий британський відеокліп

Переможець: Little Mix ft Nicki Minaj - Woman Like Me

Anne-Marie - 2002

Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss

Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo

Dua Lipa - IDGAF

Jax Jones ft Ina Wroldsen - Breathe

Jonas Blue ft Jack & Jack - Rise

Liam Payne and Rita Ora - For You

Rita Ora - Let Me Love You

Rudimental - These Days

Копирайт изображения AFP Image caption Дуа Ліпа разом з Кельвіном Гаррісом виконали пісню "One Kiss" , що стала найкращим синглом

Найкращий іноземний виконавець

Переможець: Drake

Eminem

Kamasi Washington

Shawn Mendes

Travis Scott

Найкраща іноземна виконавиця

Переможець: Ariana Grande

Camila Cabello

Cardi B

Christine & The Queens

Janelle Monae

Найкращий іноземний гурт

Переможець: The Carters

Brockhampton

First Aid Kit

Nile Rodgers & Chic

Twenty One Pilots

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співачка Пінк заявила, що не може осягнути те, що отримала премію, якою нагороджували Девіда Боуї, "Бітлз" та Елтона Джона

Brits Global Success Award

Переможець: Ед Ширан

Британський продюсер року

Переможець: Кельвін Гарріс

Визначний внесок у музику

Переможець: Pink

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