У Лондоні вручили музичну премію Brit Awards 2019: список переможців

  • 21 лютого 2019
Г'ю Джекмен на сцені Копирайт изображения Reuters
Image caption Церемонію нагородження відкрив актор Г'ю Джекмен піснею з фільму "Найвеличніший шоумен"

У Лондоні роздали нагороди найпрестижнішої британської музичної премії Brit Awards.

По дві нагороди отримали Кельвін Гарріс та гурт "The 1975", останньому з яких дістався найпрестижніший приз - "Альбом року".

Американська співачка Пінк здобула нагороду за визначний внесок у музику, ставши першою жінкою соло-виконавицею, що коли-небудь отримувала цю нагороду.

Розчаруванням обернулася церемонія для співачки Енн-Марі, яка мала чотири номінації, але в жодній категорії не перемогла.

А ось і повний список переможців.

Британський альбом року

  • Переможець: The 1975 - A Brief Inquiry Into Online Relationships
  • Anne-Marie - Speak Your Mind
  • Florence + The Machine - High As Hope
  • George Ezra - Staying At Tamara's
  • Jorja Smith - Lost & Found

Найкраща британська виконавиця

  • Переможець: Jorja Smith
  • Anne-Marie
  • Florence + The Machine
  • Jess Glynne
  • Lily Allen

Співачка Джесс Глінн не отримала нагороди, але вразила глядачів зворушливим виступом про прийняття себе.

Вона дивилася просто в камеру, знімаючи накладні вії та змиваючи макіяж, співаючи: "У четвер я не буду фарбуватися, тому що достатньо того, якою я є".

Згодом до неї на сцені приєдналися інші жінки, зокрема американська співачка H.E.R.

Найкращий британський виконавець

  • Переможець: George Ezra
  • Aphex Twin
  • Craig David
  • Giggs
  • Sam Smith

Найкраща британська група

  • Переможець: The 1975
  • Arctic Monkeys
  • Gorillaz
  • Little Mix
  • Years & Years
Копирайт изображения EPA
Image caption Якби вручали нагороди за костюм на червоній доріжці Brit Awards, переможцем став би дизайнер Даніель Лісмор

Британський прорив року

  • Переможець: Tom Walker
  • Ella Mai
  • Idles
  • Jorja Smith
  • Mabel

Вибір критиків

  • Переможець: Sam Fender
  • Lewis Capaldi
  • Mahalia
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Image caption Англійський виконавець Сем Фендер пообіцяв поставити свою нагороду на поличці в маминій квартирі

Найкращий британський сингл

  • Переможець: Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss
  • Anne-Marie - 2002
  • Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo
  • Dua Lipa - IDGAF
  • George Ezra - Shotgun
  • Jess Glynne - I'll Be There
  • RAMZ - Barking
  • Rudimental - These Days
  • Siagla and Paloma Faith - Lullaby
  • Tom Walker - Leave A Light On

Найкращий британський відеокліп

  • Переможець: Little Mix ft Nicki Minaj - Woman Like Me
  • Anne-Marie - 2002
  • Calvin Harris and Dua Lipa - One Kiss
  • Clean Bandit ft Demi Lovato - Solo
  • Dua Lipa - IDGAF
  • Jax Jones ft Ina Wroldsen - Breathe
  • Jonas Blue ft Jack & Jack - Rise
  • Liam Payne and Rita Ora - For You
  • Rita Ora - Let Me Love You
  • Rudimental - These Days
Копирайт изображения AFP
Image caption Дуа Ліпа разом з Кельвіном Гаррісом виконали пісню "One Kiss" , що стала найкращим синглом

Найкращий іноземний виконавець

  • Переможець: Drake
  • Eminem
  • Kamasi Washington
  • Shawn Mendes
  • Travis Scott

Найкраща іноземна виконавиця

  • Переможець: Ariana Grande
  • Camila Cabello
  • Cardi B
  • Christine & The Queens
  • Janelle Monae

Найкращий іноземний гурт

  • Переможець: The Carters
  • Brockhampton
  • First Aid Kit
  • Nile Rodgers & Chic
  • Twenty One Pilots
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Image caption Співачка Пінк заявила, що не може осягнути те, що отримала премію, якою нагороджували Девіда Боуї, "Бітлз" та Елтона Джона

Brits Global Success Award

  • Переможець: Ед Ширан

Британський продюсер року

  • Переможець: Кельвін Гарріс

Визначний внесок у музику

  • Переможець: Pink

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