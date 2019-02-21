Копирайт изображения REUTERS Image caption Пожежа спалахнула в житловому будинку, на першому поверсі якого був склад з хімікатами

Велика пожежа у столиці Бангладеш Дацці забрала життя щонайменше 78 людей, повідомила місцева влада.

Вогонь спалахнув у чотириповерховому житловому будинку пізно ввечері в середу, 20 лютого.

За повідомленнями, на першому поверсі будівлі зберігалися хімікати.

Пожежа спалахнула в історичному районі столиці Бангладеш, де будинки розташовані дуже близько один до одного.

У Бангладеш нерідко бувають великі пожежі в житлових будинках через нечіткі вимоги безпеки та погані умови.

За останні роки у вогні в країні загинули сотні людей.

Очевидець: "Великий вибух"

Пожежа почалася в будівлі змішаного користування о 23:40 за місцевим часом (19:40 за київським часом), коли багато мешканців вже спали.

Вогонь спалахнув на складі хімікатів на першому поверсі, а потім перекинувся на три інших будівлі, повідомляє місцева влада.

Чимало людей опинилися в пастці і не змогли вибратися з полум'я, розповів голова пожежної служби Алі Ахмед.

Копирайт изображения REUTERS Image caption Пожежним вдалося загасити полум'я лише під ранок

Серед жертв були й люди, які перебували поруч з будинками, зокрема відвідувачі ресторану та гості весільної вечірки, повідомляє AFP.

Багато тіл обгоріли до такого стану, що їх неможливо впізнати.

Деякі потерпілі перебувають у критичному стані. Очікується, що кількість жертв може зрости.

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальники шукають тіла в обгорілих будівлях

Пожежні намагалися загасити полум'я більш ніж п'ять годин. Завдання ускладнювали вузькі вулиці та нестача джерел води.

Хаджі Абдул Кадер, чий магазин зруйнувала пожежа, розповів AFP, що чув "великий вибух".

"Я повернуся назад і побачив всю вулицю у вогні. Полум'я було скрізь", - розповів очевидець.

Трагедія не вперше

У червні 2010 року пожежа в іншому районі Дакки забрала життя 124 людей.

Тоді полум'я теж розгорілося до великих масштабів через нелегальний склад хімікатів.

Після того пропонувалося прибрати такі склади з житлових районів, але, як кажуть критики, з того часу для цього нічого не було зроблено.

Копирайт изображения AFP Image caption Місце пожежі в густонаселеному кварталі Дакки

Лише тиждень тому влада оголосила кампанію з пошуку нелегального хімічного бізнесу у старих районах Дакки.

Втім, у минулому такі кампанії не принесли результатів.

Проблеми з безпекою будівель спричинили трагедію в Бангладеш у 2013 році. Тоді понад 1100 людей загинули і тисячі постраждали, коли в Дацці обвалилася будівля швейної фабрики.

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